Bakan Koca: Yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacak" - Son Dakika

Bakan Koca: Yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacak"

Sağlık Bakanı Koca, bilim kurulu üyeleri ile TURKOVAC oldu

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımıza aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozu da dahil olmak üzere TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum. Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden olmak üzere uygulanmaya başlanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Ankara Şehir Hastanesine gitti. Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Öte yandan Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen olan bilim kurulu üyeleri de eşlik etti. Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olan Bakan Koca, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün önemli bir gün, yerli üretimle ilgili bildiğiniz gibi Acil Kullanım Onayı'nın müjdesini Cumhurbaşkanımız ile birlikte vermiştik. Yerli aşımız TURKOVAC'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesile ile hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce 1998'de verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızı TURKOVAC ile aşı olmaya, özellikle de hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı, TURKOVAC. Bu başarı milletimizin başarısı ve vatandaşlarımızın bu noktada, özellikle erken dönemde Omicron varyantının da yoğun gündemde olduğu ve bulaş hızının da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozu da dahil olmak üzere TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum. Yarından itibaren tüm vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere TURKOVAC randevularını alabilecek.