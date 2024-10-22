Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında onlarca bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu "5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik. 'Biz bunu delillendirmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şüphemiz var' dedik. 25 Eylül 2023'te hastanelere olağanüstü denetim yaptık" ifadelerini kullandı.

22.10.2024 09:48
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İstanbul'da onlarca bebeğin ölümüne neden olan ve Cumhuriyet Savcısını tehdit ettikleri görüntülerle gündeme gelen "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çetenin tespiti ve yapılan çalışmalarla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istediklerini belirten Bakan Memişoğlu "'Biz bunu delillendirmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şüphemiz var' dedik. 25 Eylül 2023'te hastanelere olağanüstü denetim yaptık" ifadelerini kullandı.

"27 MART'TA CİMER'E ŞİKAYET BAŞVURUSU OLUŞTURULUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; " 27 Mart'ta CİMER'e şikayet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor.

"ÇETE ÖYLE BİR MANİPÜLE EDİYOR Kİ DELİL BULAMIYORUZ"

Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suiistimal ettiklerini ilettik.

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

"EMNİYET 20 HAZİRAN 2023'TE BAŞSAVCILIĞA TAKİP İÇİN İZİN ALIYOR"

Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık. Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

"YAKLAŞIK 300 KİŞİNİN DİNLENMESİ BAŞLIYOR"

Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı. 25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik. Müfettişlerimiz Büyükçekmece Savcılığıyla bağlantı kuruyor. Onlar da denetim ve gittiğiniz yerden inceleyin diyor. Esasen büyük bir çeteye operasyon yapılmış, devletin gücüyle inanılmaz bir örgüt çökertilmiş ama "bebekler ölürken siz bir şey yapmadınız" diye sosyal medyadan bir yönlendirme yapılıyor, maalesef konuyu çok iyi bilmiyorlar.

"ÇETE 26 NİSAN'DA ÇÖKERTİLDİ"

Çete 26 Nisan 2024'te çökertildi. Polisimiz bu tarihte belirli hastanelere baskın yaptı. Önce amacın SGK'yı zarara uğratmak olduğunu sandık."

Bakan Memişoğlu\'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023\'te Emniyet\'ten yardım istedik

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Mahmut null:
    belli denetimleriniz 10 gün önceden denetim olacak yere haber gidiyor denetimci gelecek diye 10 günde prosedürleri tamamlıyorlar sizde denetim yaptık diye ovunuyorsunuz 158 6 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    Ya bu akplilerin kendilerini savunmak için ürettikleri yalanlar ilkokul seviyesinde resmen. Az liyakat olsun ya istifa etmezsen adam değilsin 107 18 Yanıtla
  • Gökhan:
    açıklamanın devamı = denetimi yaparken cebimiz açık kalmış. o yüzden farkedememişiz çeteyi 99 13 Yanıtla
  • Kürşat Kurnaz:
    5 ay sonra mi denetim . bravooo 94 11 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    Suçu Emniyete atacaklar. Surlardan atlayan caniyi de polise bağlamışlardı. Polis düşmanları... 89 4 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    skandal üstüne skandal peki Mayıs 2023 ten beri öldürülen yavruları göz göre göre mi beklediniz derhal istifa etmelisiniz zira o çocukların kanlarina elleriniz bulasmistir 80 5 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Ve bu zamana kadar insanları öldürmelerine ve bu hastanelere ödeme yapılmasına izin verdiniz... 73 2 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    Bu nasıl bir denetim 70 3 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Hadi oradan dokunamadınız 66 4 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    İstifa etmek yerine hala konuşuyorsun ekepe sayesinde ne liyakat nede istifa etme kültürü kaldı 64 4 Yanıtla
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