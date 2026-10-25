Bakan Memişoğlu sigaraya başlama yaşının 17 olduğunu belirtti, dramatik sorun dedi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Bakan Memişoğlu, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirterek, Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına ve bu alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin 5 temel sağlık sorunu bulunduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, bunları obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı. Bakan Memişoğlu, toplumun sağlığını korumak için özellikle obezite ve tütün kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

'2025'TE 8,5 MİLYAN SİGARA SATILDI'

Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye'de 2025 yılında 8,5 milyar paket sigara satıldığını, sigaraya harcanan peşin paranın yıllık 15 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Bugün son yapılan TÜİK araştırmasında Türkiye'de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7,5 milyon. 7,5 milyonluk bu nüfusun 2,5 milyonu sigara kullanıyor. 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30'u sigara kullanıyor. Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

'8 BİN KİŞİYE HENÜZ KLİNİK BELİRTİ OLUŞMADAN KANSER TANISI KONULDU'

Aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye henüz klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, erken teşhisin önemine dikkati çekti. Memişoğlu, aile hekimleri aracılığıyla hastanelerden randevu alınabildiğini, hastaların belirtileri ve geçmişlerine ilişkin bilgilerin ilgili hekimlere elektronik sistem üzerinden iletilebildiğini kaydetti. Sağlık kurulu raporuyla kullanılan ilaçların teminini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç yazma ve rapor düzenleme yetkilerinin genişletildiğini söyledi. Ücretsiz kanser taramalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, bütün taramalarla 31 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

'SAĞLIK ÇALIŞANI 1,5 MİLYONA ULAŞTI'

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 17 branşta ücretsiz hizmet sunulduğunu belirten Memişoğlu, vatandaşların hastalanmadan da bu merkezlerden yararlanması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, merkezlerde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyolog, diş hekimi ve çocuk gelişimcisi hizmetlerinin yanı sıra kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu ifade etti. Türkiye'de sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hastane sayısının 1156'dan 1526'ya, yatak sayısının 164 binden 274 bine yükseldiğini söyledi. Nitelikli yatak sayısının 18 binden 184 bine, yoğun bakım yatak sayısının 2 binden 48 bine çıkarıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanı sayısının da 378 binden 1,5 milyona ulaştığını ifade etti.

'FİZYOLOJİK OLAN NORMAL DOĞUM'

Normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Memişoğlu, "Fizyolojik olan normal doğum. Sezaryen bir ameliyat şekli" dedi. İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliğin son üç ayında ebe tahsis edildiğini ve Anne Yolculuğu mobil uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 2024'ten bu yana ilk kez primer sezaryen oranlarının 5,5 puan düştüğünü bildirdi. Evde sağlık, palyatif bakım, uzaktan sağlık hizmetleri ve aile hekimliğini entegre eden bir sistem oluşturduklarını belirten Memişoğlu, uygulamanın Kayseri ve İzmir'de pilot olarak yürütüldüğünü söyledi. Yoğun bakımdan çıkarılan hastaların ihtiyaçlarına uygun bakım birimlerine yönlendirilmesi ve evlerinde uzaktan takip edilmesi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Memişoğlu, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti. Ayrıca bebek ölüm hızının sağlık hizmetlerinin niteliğini gösteren önemli ölçütlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, 2002 yılında canlı doğumda binde 31,5 olan bebek ölüm hızının bugün binde 7,7'ye düştüğünü söyledi. Oranın 2024'te binde 8,9 iken bir yılda binde 7,7'ye gerilediğini belirten Bakan Memişoğlu, "1,1 ne demek biliyor musunuz? 3 bin bebek yaşıyor demek" dedi.