Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK\'dan para almak

Sağlık

İstanbul'da onlarca bebeği öldüren "yenidoğan çetesi"ne ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖRGÜTÜN ASIL AMACINI AÇIKLADI

Çetenin asıl amacını ilk kez paylaşan Bakan Memişoğlu "Bu insanların amacı bebekleri öldürmek değil, bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para almak" dedi.

"MÜFETTİŞLERİMİZ SAVCILIKLA DİREK TEMAS KURUYOR"

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde; "Savcılık, dosya gizli olduğu için bebeklerin ölümü hakkında bize bilgi verilmiyor. Dosya gizli ve savcılıkta. Bizim gidip tespit etmemiz isteniyor. Cumhuriyet başsavcılığı 24 Kasım 2023'te bakanlığımıza soruşturma yaptıklarına dair (polis dosyayı kimseyle paylaşmıyor, bizimle bile) yazı yazıyor ve bizim inceleme yapmamız isteniyor. Hemen ardından bakanlığımız müfettişleri görevlendiriyor. Müfettişlerimiz de Büyükçekmece Savcılığıyla direk temas kuruyor.

26 NİSAN'DA 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

16 Şubat 2024'te müfettişlerimiz incelemesini yapıyor ve delille raporu savcılığa veriyor. Bizim müfettişlerimiz savcılığa aynı zamanda diyor ki; elinizde bilgi, belge, dinleme kaydı varsa bize verin biz de değerlendirelim. Başsavcılık da gizlilik olduğu için, riske atmamak adına da vermiyor. 26 Nisan 2024'te İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Çete o zaman çökertiliyor. Deliller toplandıktan sonra ve çeteyle ilgili 'SGK'yı dolandırdılar', devletin parasını soydular' delilleriyle çökertilme işlemine başlanıyor. Adli süreç başka, idari süreç başka olduğu için Sağlık Bakanlığı da devreye giriyor.

"ÇETE ÜYELERİ BU HASTANELERE SIZMIŞ DURUMDA"

"Bebekler ölürken siz neden durdunuz?" deniyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. İnsanlarımız soruyor ama tabii bunları bilmediği için. İlk şikayetten 13 ay sonra yani Haziran ayında. Tutuklamalardan sonra 28 Haziran'da savcılık bize bebek ölümleriyle şüpheliler arasında bir bağ var mı diye bize bir yazı yazıyor. İlk defa fiiliyet olup olmadığı soruluyor. Bizden teknik inceleme isteniyor. Ama biz o 3 bin 400 sayfayı inceliyoruz ancak teyipler jandarma tarafından çözümlenerek bize geliyor. Sayfalarca raporları, ses kayıtlarını, görüntüleri eşleştirmeye çalıştık. Bu hastanelerde çalışan herkes çete üyesi değil. Çete üyeleri bu hastanelere sızmış durumda."