Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı

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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandığını duyurdu.

18.10.2024 19:26
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Türkiye'yi derinden sarsan 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın 21.05.2023 tarihinde başlatıldığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır" dedi.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

İstanbul'da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR KAN DONDURDU

Türkiye yeni bir skandalla sarsıldı. İstanbul'da, aralarında doktor ve hemşirelerin olduğu 47 kişinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 494 sayfalık iddianamedeki detaylar kan dondurdu.İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

İddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu aktarılarak, şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç elde ettikleri vurgulandı. Özel Hastaneler Yönetmeliğine aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu "yenidoğan suç örgütünün" çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalıştığı belirtilen iddianamede, sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hemşire yardımcılarıyla verildiği, bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı ifade edildi. İddianamede, tıbbi yöntemlerden uzak tek düze, bebeklerin mevcut özel sağlık durumlarıyla bağdaşmayan uygulamalar gerçekleştirildiği, hemşirelerin kendisini doktor olarak tanıttığı ve doktor olarak müdahalede bulundukları aktarılarak, bazı şüphelilerin yenidoğan yoğun bakımlarını kapasitenin üzerinde doldurduğu, hemşirelerin usule aykırı epikriz raporları yazdığı anlatıldı. Şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde "kötü hasta değerleri, iyi hasta değerleri" gibi şablonlar bulunduğu dile getirilen iddianamede, şüphelilerin çoğu zaman hastaların kan değerleri ve enfeksiyon olup olmadığı gibi hususlarda gerçekte bir tetkik veya tahlil yapmaksızın kendi gözlemlerine göre bebeği iyi veya kötü olarak kategorize ettikleri, raporların şablon olarak tek elden hastane dışındaki merkezden yazıldığı kaydedildi.

TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDE: MEHTAP ÇOCUĞU ÖLDÜR

Reyap Hastanesindeki bebek hastaların takibini yürüten şüpheli hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında bebek hastanın tedavisinin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, konuşma içeriğinde şüpheli Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur." dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği aktarıldı. İddianamede, tedavi yöntemlerinin usulüne uygun değil örgüt faaliyetine hizmet edecek şekilde yapıldığı değerlendirildi.

BEBEK ÖLÜMLERİNDEN 21 ŞÜPHELİ SORUMLU

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

Bakan Tunç\'tan \'Yenidoğan çetesi\' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı

Yılmaz Tunç, Yenidoğan, 3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Halis Demir:
    Rabbim tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını bu vicdansızlara sorsun inşallah 134 0 Yanıtla
  • Osman Gökalp:
    Tüm türkiye bebek katillerine İDAM İSTİYOR İDAAM 122 4 Yanıtla
    Trabzon:
    neee idamı...hepsinin biyerlerde adamı vardır?????? 1 0
  • Fatih Özer:
    İnsanlar sustukça azgınlık başladı. Bunları içeri almak ödül ödül direk idam edeceksin 113 1 Yanıtla
  • Erdal ergün:
    bu hükümetin denetim mekanizmaları ne iş yapıyor ülkenin her yerinden lağım akıyor 105 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    6 ay sonra adli kontrolle serbest kalır bunlar 81 7 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Halk idam istiyor yetkililer nerde 65 3 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Kesinlikle abd deki hukuk sistemi gelmeli, siringayla idam sessiz sessiz 60 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hepsi suçlu 57 0 Yanıtla
  • Hamza Karlı:
    İnsan meleketen de üstün olabilir hayvan dan da aşağılık olabilir seçim kendisinin 40 0 Yanıtla
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