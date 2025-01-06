Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ait ilk taklit ve tağşiş listesine dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, yapılan denetimlerde kıyma, çikolata ve peynir gibi ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi.

06.01.2025 12:26  Güncelleme: 13:00
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Gıda testlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2025 yılının ilk listesine göre; kahveden ilaç, kıymadan kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köfteden tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

BAKANLIK SIK SIK UYARIYOR

Bakanlık; fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan güncel liste;

Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

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Son Dakika Sağlık Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali:
    Bunu durduracak olan bakanlık olarak siz yapacaksınız bu halkın görevi değildir herkes kafasinda hiçbir tereddüt olmadan alışveriş yapması gerekiyor bakanlık ne işe yarıyor araştırma denetleme cezai işlem işletme kapatma bunları benmi düşüneyim yazık ya gerçekten yazıklar olsun size halkın sağlığı için hicbirsey yapılmıyor kendi başıma denetleme yapsam dünya kadar sahtekar yakalarım 28 1 Yanıtla
  • Yücel Usug:
    eeee güncel kisteyi de koysaydınız bari. 17 0 Yanıtla
  • SEZER ÖZTOP:
    Sizde bakanlık olarak gereğini yapın toplattırın,firmayı kapatın,hapis cezası verin bunların hangisi yapılıyo. Görevini yapmayanın çocuğunun boğazından geçsin 13 1 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    uzak durun diyeceğinize kapatın ne işe yarıyorsunuz devletin görevlisi işini yapmıyorsa işine son verilmeli 13 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Uzak durun demekle olmuyor ya adamgibi üretim yaptırın yada kapattırın bu biz söyledik ama Kanser olabilirsiniz anlamını taşıyor maalesef!! 7 0 Yanıtla
  • Ali Akbalık:
    liste nerde? 6 0 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    Sayın Bakanlığımız bu markalardan uzak durun deyinceye kadar gerekli yaptırımları yap o firmalara ondan sonra o firmalar uzak dursun bu şekil sahtekarlığa. Avrupa dan örnek vereyim; bir üründe sahtekarlık yapıldığını tesbit edildimi! o ürünün bu güne kadar ne ciro yapmış ise onun 10 katı ceza kesilir aklı başına gelmez ise bir sonraki karar 1 yıl kapatılır 3. kez işlediğinde süresiz kapatılır. vatandaşa uzak durun deyinceye kadar bakanlık olarak siz uzak tutun. 4 0 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    laf taşıyıp durmayın halka yapacağınız belli mühürleyip toplatacan paracezası hapis cezası yaptınızmı hayır nasılsa bu halkın önüne saman ver yer uyutması kolay 1 0 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Vatandaş tek tek ürün takip edeceğine devlet yönetimi olarak toplatsanız, imha etseniz, gerekli cezaları uygulasanız, kapatsanız olmuyor mu. 60 yaşındaki insan nasıl bunları takip edecek. Avrupa ne güzel yapıyor. İhraç ettiğimiz ürünler zararlı olunca ülkesine sokmuyor. 0 0 Yanıtla
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