Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

Hacı Mehmet Dündar:

Sayın Bakanlığımız bu markalardan uzak durun deyinceye kadar gerekli yaptırımları yap o firmalara ondan sonra o firmalar uzak dursun bu şekil sahtekarlığa. Avrupa dan örnek vereyim; bir üründe sahtekarlık yapıldığını tesbit edildimi! o ürünün bu güne kadar ne ciro yapmış ise onun 10 katı ceza kesilir aklı başına gelmez ise bir sonraki karar 1 yıl kapatılır 3. kez işlediğinde süresiz kapatılır. vatandaşa uzak durun deyinceye kadar bakanlık olarak siz uzak tutun.