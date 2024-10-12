Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncelledi. Yayınlanan listede birçok sucuk firmasının ürünlerinde 'tek tırnaklı' hayvan eti kullandığı tespit edildi. Yapılan skandal tespitin ardından bakanlık ilgili firmaları tek tek açıkladı.

12.10.2024 17:10
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Türkiye'de sahte ve hileli gıda ürünleri satışı zirve yapmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki yıl aradan sonra yayınladığı listede, sahte ve hileli ürün satışı yapan markalar ifşa ediliyor.

VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan analizler neticesinde birçok sucuk firmasının ürünlerinde "tek tırnaklı eti" ve "sakatat" kullandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından bakanlık listeyi de paylaştı.

Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları şunlar:

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Abuzer Yavuz:
    hapis varmı yok ticaretten men varmı yok tüm mal varlığı el konuldumu yok adalet varmı yok mesele bitmiştir 199 3 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    bakan derhal istifa etmelidir 92 5 Yanıtla
  • Adem Saglam:
    sormazlarmi arama devlet kim denetimini niye yapmiyorsun 59 2 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    İfşa etmek ne demek ? Neden hapis yok ? Neden mühür yok ? İfşa etmek ne demek ? Evet hile yapmışlar ama satışa devam edecekler milletimiz almasın mı ? Bakan istifa et . 38 1 Yanıtla
  • ????? ??:
    tamam da neden kapatmıyorlar bu firmaları 35 1 Yanıtla
  • zekeriya dilman:
    Katılıyorum tarım bakanı derhal istifa etmeli 31 1 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Abuzer abiye katılıyorum üstüne yoruma gerek yok 29 1 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Sucuğu zenginler yiyo siz tasa etmeyin arkadaşlar 16 3 Yanıtla
  • Muhammet N.N:
    Açıklamaktan başka elle tutulur yaptırım olmadıktan sonra başyazıcı başsızısı olur. Yani yok yok yok herkes doğru olanı biliyor ama sonuç yok 15 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Cumhuriyet sucukları candır. Gerisi at kafası gördüğünüz gibi.. 8 7 Yanıtla
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