Türkiye'de sahte ve hileli gıda ürünleri satışı zirve yapmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki yıl aradan sonra yayınladığı listede, sahte ve hileli ürün satışı yapan markalar ifşa ediliyor.
Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan analizler neticesinde birçok sucuk firmasının ürünlerinde "tek tırnaklı eti" ve "sakatat" kullandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından bakanlık listeyi de paylaştı.
Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları şunlar:
Son Dakika › Sağlık › Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler - Son Dakika
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