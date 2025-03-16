Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

TÜRK GÜCÜ:

aç gözlü marketler ve esnaflar bu durumu buraya getirdi şimdi herkes devlete bağırıyor Eğer fiyat 1 lira iken zam yapmaması gerekirken 5 lira yapıp nasılsa satılıyor diyerek sonra 10 lira yaptılarsa şimdi de hem vatandaş hemde esnaf zor durumda.3 bin lik ev 30 bin olduysa bu vicdansızlık Enflasyonudur.Yani Enflasyonu Esanfı ev sahibi birlikte büyüttüler