Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını hiçe sayan markaları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığını belirleyen güncellenmiş listeyi paylaşan Bakanlığın son verilerine göre piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markası da çiçek balı ve petekli balda sahtecilik yapmış.

16.03.2025 13:35  Güncelleme: 13:55
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketicilerde şaşkınlık yarattı.

Bakanlık, piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarına uymadığını duyurdu.

ÜNLÜ BAL MARKASINDA HİLE

Bakanlık tarafından 11 Mart tarihinde açıklanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik belirlendi.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI RİSK OLUŞTURUYOR

Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin yer aldığı ve bunun tüketici sağlığı için risk oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kemal:
    esnaf hırsız olmasaydı, tüsiad Türk kanı tasisaydi ülkede böylesine ekonomik kriz olmazdı. olurdu ama böylesi olmazdı. 103 32 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    aç gözlü marketler ve esnaflar bu durumu buraya getirdi şimdi herkes devlete bağırıyor Eğer fiyat 1 lira iken zam yapmaması gerekirken 5 lira yapıp nasılsa satılıyor diyerek sonra 10 lira yaptılarsa şimdi de hem vatandaş hemde esnaf zor durumda.3 bin lik ev 30 bin olduysa bu vicdansızlık Enflasyonudur.Yani Enflasyonu Esanfı ev sahibi birlikte büyüttüler 56 13 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    devleti yönetenler hırsız olursa sonuç olarak bunlar da bunu yapıyor ahlak gitmis ac gözlü artmış dini inançları bitirmişler egitimi bitirmişler gelir adaletsizliği almis başını gitmis enflasyon tavan yapmış buyrun size türkiye yüzyılı 30 27 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    aldıkları cezalar kazandiklarinin binde biri degil..sonra baska marka adi altinda devam ceza yiyene kadar.bu sahtekarlara hapis cezasi verilmesi gerekli.. sağlıkla yiyecek icecekle oymayanlar hapse girmeli mitlaka 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Şener:
    Neresi ünlü yahu, reklam mı ysapıyorsunuz. haber mi? 0 0 Yanıtla
  • null:
    Devlet gıda güvenliğ ve halk sağlığı için gerekli tedbirleri aldırmaktam ve denetimleri yaptırmaktan sorumludur.Denetimi yaparsın ilkinde para cezası ikincide fabrikayı kapatırsın kimse cesaret edemez.Bu kadar basit.Ama birilerini kayırma ön planda olursa bu tür olaylar bitmez. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş - Son Dakika
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