Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne yenileri eklendi. Açıklanan listede gözünü para hırsı bürüyen gıda teröristlerinin dana sucuğa tek tırnaklı eti, sakatat, mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırdığı tespit edildi.

11.02.2025 15:45
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Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine getirilen son güncellemede, denetimlerde mevzuata aykırı ürün kullandığı tespit edilen sucuk firmaları paylaşıldı.

ÜRÜN SAYISI 195'E ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne 5 ürün eklendi ve bu listedeki toplam ürün sayısı 195'e çıktı. Yeni listede ballı bitkisel macunda ve çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. Pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, aromalı gazlı içecekte ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı. Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü. Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

İşte Bakanlığın açıkladığı o firmalar;

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ali null:
    CEZA YOKKİ 20 .30.BİN CEZA ONUDA BİR EŞEK KESSE FAZLASIYLA ÇIKIYOR BÜTÜN VEBAL SORUMLULARDA 89 0 Yanıtla
  • kayserili:
    Bakanlık sadece liste yayınyayıp firmaların reklamını yapıyor maalesef 60 1 Yanıtla
  • Emir Emir:
    UYGUN KOŞULLARDA BESLENEN VE KESİLEN AT ETİ YENİR,DİNİ AÇIDAN BİR SIKINTI YOK. 5 46 Yanıtla
  • Yeliz Fidanci:
    utanmazlar 47 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah bildiğiniz gibi yapsın siZee serfsslrr 38 0 Yanıtla
  • Rasit Yigit:
    Bu etler Ali Erbas a da nasip olmus mu 31 2 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Bunu yapanlara 10 yıldan az olmayacak cezalar verilmeli denetimli serbestlik veya iyi hal indirimi yapılmamalı 3-5 kişiye bu cezalar verilse bir daha yapamazlar sadece para cezasıyla geçiştirilmemeli sonuçta insan sağlığıyla oynuyorlar 33 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    yahu bu nebiçim Müslüman ülkeyiz açıklama yapıyon niye içeri atmıyorsun Allah aşkına şakamısınız nesiniz ne biçim bakansınız sizin adalet sisteminiz batsın 30 1 Yanıtla
  • METİN TANRIVERDİ:
    BAKANLIK NİYE BU FİRMALAR BÜYÜK YAZILARLA İFŞA ETMİYOR KÜÇÜK YAZILAR LA EDİYOR KİMSE BİLMESİN DİYEMİ ACABA 27 1 Yanıtla
  • Sıddık Kilim:
    helal olsun fakir çalmasını bilmediği için fakirdir?? 18 3 Yanıtla
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