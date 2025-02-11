Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Sağlık

Beşiktaş\'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine getirilen son güncellemede, denetimlerde mevzuata aykırı ürün kullandığı tespit edilen sucuk firmaları paylaşıldı.

ÜRÜN SAYISI 195'E ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne 5 ürün eklendi ve bu listedeki toplam ürün sayısı 195'e çıktı. Yeni listede ballı bitkisel macunda ve çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. Pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, aromalı gazlı içecekte ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı. Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü. Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

İşte Bakanlığın açıkladığı o firmalar;