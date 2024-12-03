Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Arifoğlu markalı sumağı uygunsuz bulunduğu için sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ekledi.

03.12.2024 22:03
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

SUMAK UYGUNSUZ BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Aralık tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. Arifoğlu markalı sumak uygunsuz bulunarak listeye eklendi.

Buna göre bakanlığın 03.12.2024'te duyurduğu 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesindeki baharat firmaları ve ürünleri şöyle:

Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    Arifogku üstelik piyasada en kazık fiat 18 3 Yanıtla
  • murat atmaca:
    85 milyonluk bir ülkenin sorusunu soruyorum ,,kime guvenipde ne alicaz vatandaş olarak... ayıptır yahu 13 1 Yanıtla
  • Emrullah null:
    sadece o marka sumak uygunsuz bulunmuş öyle bir haber yapiyonki sanki sumak zararlı gibi 12 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    genelde ,sumagın içine kepek konuyor ,milleti kandırıyorlar 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    hiç de bile 1 3 Yanıtla
  • Merhaba:
    Tamam kim ne sahtekarlık yapmış halka ifşa ediliyor iyi hoş da amaç ne?Kanunen ceza kesiliyor ama halka kesilen cezalardan faydası ne?Biz halen sahtekarların imal ettiği yiyecek içecek herşeyden tüketmeye devam ediyoruz.Sonu ne zaman gelecek veya sonunu getirmenin başka bir yolunu mu bulsa artık bu kanun yapıcılar.Hani devlet halkına kazık atmaz kazık atanlara da engel olur ya. 0 0 Yanıtla
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