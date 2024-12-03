Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Merhaba:

Tamam kim ne sahtekarlık yapmış halka ifşa ediliyor iyi hoş da amaç ne?Kanunen ceza kesiliyor ama halka kesilen cezalardan faydası ne?Biz halen sahtekarların imal ettiği yiyecek içecek herşeyden tüketmeye devam ediyoruz.Sonu ne zaman gelecek veya sonunu getirmenin başka bir yolunu mu bulsa artık bu kanun yapıcılar.Hani devlet halkına kazık atmaz kazık atanlara da engel olur ya.