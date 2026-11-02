Bayburt Devlet Hastanesinde ekimde 46 bin 667 hasta muayene edildi

Bayburt Devlet Hastanesinde ekimde 46 bin 667 hasta muayene edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Devlet Hastanesinde ekim ayında 46 bin 667 hasta muayene edildi; eylülde 49 bin 351 olan bu sayı 2 bin 684 azaldı. Aynı dönemde hastanede 276 ameliyat gerçekleştirilirken acil serviste 15 bin 914 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) ekim ayında 46 bin 667 hasta muayene edildi. Eylül ayında 49 bin 351 hastanın muayene edildiği hastanede, ekim ayında bu sayı 2 bin 684 azaldı. Aynı dönemde hastanede 276 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 15 bin 914 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Hastane verilerine göre, ekim ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu 13 bin 419, MHRS dışı ayaktan 17 bin 334 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 667 olarak kayıtlara geçti.
Ekim ayında bazı polikliniklerde hasta sayıları eylül ayına göre artış gösterdi. Çocuk hastalıkları polikliniğinde 3 bin 376, göz hastalıkları polikliniğinde 3 bin 344, ortopedi polikliniğinde 3 bin 284 hasta muayene edildi. Kadın hastalıkları polikliniğinde ise eylül ayında bin 892 olan hasta sayısı, ekim ayında 2 bin 392'ye yükseldi.
1-31 Ekim tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Anestezi polikliniği: 221
Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 206
Cildiye polikliniği: Bin 157
Çocuk cerrahisi: 174
Çocuk hastalıkları polikliniği: 3 bin 376
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 45
Enfeksiyon hastalıkları: 546
Fizik tedavi polikliniği: Bin 962
Genel cerrahi polikliniği: Bin 650
Göğüs hastalıkları polikliniği: 20
Göz hastalıkları polikliniği: 3 bin 344
İç hastalıkları polikliniği: Bin 919
Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 392
Kalp damar cerrahisi: 410
Kardiyoloji polikliniği: Bin 893
Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 300
Nöroloji polikliniği: Bin 969
Ortopedi polikliniği: 3 bin 284
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 347
Sigara bırakma polikliniği: 7
Üroloji polikliniği: Bin 528
Acil servis: 15 bin 914
Hastanede aynı dönemde 276 ameliyat ve 72 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 70 endoskopi, 28 kolonoskopi ve 66 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 21 oldu.
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