Bayburt Devlet Hastanesinde ekimde 46 bin 667 hasta muayene edildi

Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) ekim ayında 46 bin 667 hasta muayene edildi. Eylül ayında 49 bin 351 hastanın muayene edildiği hastanede, ekim ayında bu sayı 2 bin 684 azaldı. Aynı dönemde hastanede 276 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 15 bin 914 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, ekim ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu 13 bin 419, MHRS dışı ayaktan 17 bin 334 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında bazı polikliniklerde hasta sayıları eylül ayına göre artış gösterdi. Çocuk hastalıkları polikliniğinde 3 bin 376, göz hastalıkları polikliniğinde 3 bin 344, ortopedi polikliniğinde 3 bin 284 hasta muayene edildi. Kadın hastalıkları polikliniğinde ise eylül ayında bin 892 olan hasta sayısı, ekim ayında 2 bin 392'ye yükseldi.

1-31 Ekim tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Anestezi polikliniği: 221

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 206

Cildiye polikliniği: Bin 157

Çocuk cerrahisi: 174

Çocuk hastalıkları polikliniği: 3 bin 376

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 45

Enfeksiyon hastalıkları: 546

Fizik tedavi polikliniği: Bin 962

Genel cerrahi polikliniği: Bin 650

Göğüs hastalıkları polikliniği: 20

Göz hastalıkları polikliniği: 3 bin 344

İç hastalıkları polikliniği: Bin 919

Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 392

Kalp damar cerrahisi: 410

Kardiyoloji polikliniği: Bin 893

Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 300

Nöroloji polikliniği: Bin 969

Ortopedi polikliniği: 3 bin 284

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 347

Sigara bırakma polikliniği: 7

Üroloji polikliniği: Bin 528

Acil servis: 15 bin 914

Hastanede aynı dönemde 276 ameliyat ve 72 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 70 endoskopi, 28 kolonoskopi ve 66 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 21 oldu.