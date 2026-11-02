Bayburt Üniversitesinde organ bağışı sempozyumu dini boyutuyla ele alınacak

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bugün Bayburt Üniversitesinde organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenlenecek.

Gökhan Budak konferans salonunda saat 13.30'da başlayacak programda, organ bağışı ve beyin ölümü konusu ele alınacak. Oturumda, Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can sunum yapacak.

Programın devamında İl Müftüsü Basri Bektaş, dini açıdan organ nakli ve bağışının değerlendirilmesi başlıklı konuşmasıyla katılımcılara bilgi verecek. Sempozyum, soru-cevap bölümünün ardından sona erecek.

Sempozyumda organ bağışı, beyin ölümü ve organ naklinin tıbbi ve dini boyutlarının ele alınmasıyla toplumda organ bağışına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor.