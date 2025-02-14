Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı

Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı

Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

14.02.2025 01:27
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Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenerek araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı.

20 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, komisyon 20 Şubat'a kadar bir ay daha çalışmalarını sürdürecek.

Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete'deki diğer kararlara göre, kadın ve çocuk ölümleri ile şiddeti araştıracak komisyonların da görev süresi uzatıldı.

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Bebek, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı - Son Dakika
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