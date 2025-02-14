Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenerek araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, komisyon 20 Şubat'a kadar bir ay daha çalışmalarını sürdürecek.
Resmi Gazete'deki diğer kararlara göre, kadın ve çocuk ölümleri ile şiddeti araştıracak komisyonların da görev süresi uzatıldı.
Son Dakika › Sağlık › Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı - Son Dakika
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