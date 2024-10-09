Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın Köfteci Yusuf olduğu kesinleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı.

09.10.2024 17:36
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklandı. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunuldu. Olayın yankıları sürerken T24, bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğuna dair belgeleri paylaştı.

AYLAR ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi.

İKİ ÜRÜNDE DE DOMUZ ETİ VAR

İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

MAHKEME KARARIYLA MI ENGELLENDİ?

Köfteci Yusuf'un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce harekete geçip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği ileri sürüldü. Ancak, konuya ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkmadı. Firmadan ve bakanlıktan da bu konuda açıklama yapılmadı.

FİRMA HALA SESSİZ

Haberler.com olarak şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kaldı. Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu da konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.

FATİH ALTAYLI DA İMA ETTİ

Öte yandan gazeteci Fatih Altaylı da bugün yayınladığı bir videoda firmanın ismini açık vermese de "Burada garip olan şu, bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye 'yusuf yusuf' korkuyorlardır" diyerek firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima etti.

İşte Köfteci Yusuf'la ilgili şubat ve mart aylarındaki iki rapor;

Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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