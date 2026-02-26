Benzodiazepinlerin Etkileri: Merkezi Sinir Sistemi Üzerindeki Rolü - Son Dakika
Benzodiazepinlerin Etkileri: Merkezi Sinir Sistemi Üzerindeki Rolü

Benzodiazepinlerin Etkileri: Merkezi Sinir Sistemi Üzerindeki Rolü
26.02.2026 23:20
Güney Kore'de 21 yaşındaki bir kadın, iki erkeğe benzodiazepin karıştırılmış içecek vererek öldürdüğü öğrenildi. Bir kişi komaya girerken, kadının sevgilisinin ise hayatta kaldığı belirtildi, Tutuklanan genç kadının, içeceklere ne kadar ilaç katacağını yapay zekaya sorarak öğrendiği ortaya çıktı.

Güney Kore'de dondurucu bir cinayet olayı dünya gündemine oturdu. 21 yaşındaki bir kadının, içine yüksek dozda benzodiazepin karıştırdığı içeceklerle iki kişiyi zehirlediği ortaya çıktı.

ZEHİRLENEN İKİ ERKEK HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, zanlının sevgilisi olduğu belirtilen diğer kurbanın komadan kurtularak hayatta kaldığı bildirildi.

ZEHRİN DOZUNU YAPAY ZEKAYA SORMUŞ

Polis soruşturması sırasında, genç kadının içeceklere katacağı öldürücü ilaç dozunu bir yapay zeka uygulamasına sorarak hesapladığı tespit edildi. Teknolojiyi cinayet planına dahil eden zanlı tutuklanırken, bu olay yapay zekanın kötü amaçlı kullanımı ve etik sınırları hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BENZODİAZEPİN NEDİR?

Benzodiazepinler (halk arasında bilinen adıyla "benzo"lar), temel olarak merkezi sinir sistemine etki eden bir ilaç grubudur.

