Günlük hayatta sıkça ihmal edilen ayak sağlığı, uzun vadede ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Podolog Beste Altınordu, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'a ayak bakımı, doğru ayakkabı seçimi ve özellikle diyabet hastaları için önemli ipuçları verdi.
Beste Altınordu, ayakkabı seçiminin ayak sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. "Ayakkabı seçerken her zaman en uzun parmağımıza göre seçmemiz gerekmektedir" diyen Altınordu, nefes alabilir ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymenin ayak yapısına zarar verebileceğini söyledi.
Diyabet hastalarının ayak sağlığı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Altınordu, "Diyabet hastalarında podolojik takip ve bakım, amputasyon riskini azaltır" dedi. Ayaklarda oluşabilecek yara ve nasırların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Altınordu, hastaların destekli ve yumuşak tabanlı ayakkabılar giymesi gerektiğini ifade etti.
Altınordu, günlük ayak bakımının önemine de değindi. "Ayaklarımızı günde bir kere mutlaka yıkamamız gerekiyor" diyen Altınordu, özellikle mantar tedavisi gören kişilerin ayakkabı, çorap ve terliklerini düzenli olarak temizlemesi veya değiştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, protez tırnak kullanımının ince tırnaklara zarar verebileceğini belirtti.
Son Dakika › Sağlık › Beste Altınordu: Ayakkabı seçerken en uzun parmağımıza göre seçmeliyiz - Son Dakika
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