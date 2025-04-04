Beste Altınordu: Ayakkabı seçerken en uzun parmağımıza göre seçmeliyiz - Son Dakika
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Sağlık

Beste Altınordu: Ayakkabı seçerken en uzun parmağımıza göre seçmeliyiz

Beste Altınordu: Ayakkabı seçerken en uzun parmağımıza göre seçmeliyiz

Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın konuğu olan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Podologu Beste Altınordu, ayak sağlığının önemine dikkat çekti. Doğru ayakkabı seçimi, tırnak bakımı ve diyabet hastalarına yönelik özel önerilerde bulunan Altınordu, yanlış uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

04.04.2025 10:34  Güncelleme: 11:13
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Günlük hayatta sıkça ihmal edilen ayak sağlığı, uzun vadede ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Podolog Beste Altınordu, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'a ayak bakımı, doğru ayakkabı seçimi ve özellikle diyabet hastaları için önemli ipuçları verdi.

"AYAKKABI SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Beste Altınordu, ayakkabı seçiminin ayak sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. "Ayakkabı seçerken her zaman en uzun parmağımıza göre seçmemiz gerekmektedir" diyen Altınordu, nefes alabilir ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymenin ayak yapısına zarar verebileceğini söyledi.

"DİYABET HASTALARINDA AYAK BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIR"

Diyabet hastalarının ayak sağlığı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Altınordu, "Diyabet hastalarında podolojik takip ve bakım, amputasyon riskini azaltır" dedi. Ayaklarda oluşabilecek yara ve nasırların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Altınordu, hastaların destekli ve yumuşak tabanlı ayakkabılar giymesi gerektiğini ifade etti.

"AYAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GÜNLÜK BAKIM ŞART"

Altınordu, günlük ayak bakımının önemine de değindi. "Ayaklarımızı günde bir kere mutlaka yıkamamız gerekiyor" diyen Altınordu, özellikle mantar tedavisi gören kişilerin ayakkabı, çorap ve terliklerini düzenli olarak temizlemesi veya değiştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, protez tırnak kullanımının ince tırnaklara zarar verebileceğini belirtti.

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Son Dakika Sağlık Beste Altınordu: Ayakkabı seçerken en uzun parmağımıza göre seçmeliyiz - Son Dakika

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