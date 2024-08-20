Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu

Sağlık

Atlanta'daki Emory Üniversitesi Hastanesi'nde bir hasta, beyin ameliyatı sırasında kafatasının bir parçasının kaybedildiği iddiasıyla dava açtı.

Fernando Cluster, Eylül 2022'de beyin kanaması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Ameliyatta, beynindeki basıncı azaltmak için kafatasının bir parçası (kemik kapak) çıkarıldı.

İki ay sonra, kemik kapağın yerine konması için geri döndüğünde, hastane personeli parçayı bulamadı. Bazı çalışanlar, parçanın diğer hastaların tanımlanamayan kemik parçalarıyla karıştığını öne sürdü.

Hastane, sentetik bir yedek parça sipariş etmek zorunda kaldı, bu da Cluster'ın hastanede kalış süresini uzattı. Kasım 2022'de yapılan takip ameliyatında sentetik parça kullanıldı, ancak Cluster kısa süre sonra enfeksiyon kaptı.

Ameliyatlar sonucunda Cluster çalışamaz hale geldi ve 146.800 dolarlık hastane faturasını ödeyemedi. Bu faturaya sentetik kemik kapak için 19.000 dolarlık bir ücret de dahildi.

Cluster ve eşi Melinda, hastaneye karşı dava açtı. Davada, hastanenin ihmali nedeniyle fiziksel ve duygusal acı çektikleri ve gereksiz tıbbi masraflara maruz kaldıkları iddia ediliyor.

Cluster'ın avukatı, davanın asıl odak noktasının hastanenin umursamaz tutumu olduğunu, büyük faturanın ikincil olduğunu belirtti.

Hastane, devam eden dava hakkında yorum yapmayı reddetti ancak hastalara kaliteli bakım sağlamaya bağlı kaldıklarını ifade etti.

Bu olay, tıbbi hataların ciddi sonuçlarını ve hasta güvenliğinin önemini vurguluyor.