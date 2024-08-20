Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu - Son Dakika
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Sağlık

Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu

Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu

Atlanta'da Fernando Cluster, beyin ameliyatında kafatası parçasının kaybolması nedeniyle Emory Üniversitesi Hastanesi'ne dava açtı. İki ay sonra parça bulunamadı ve sentetik yedek kullanıldı. Cluster enfeksiyon kaptı, çalışamaz hale geldi ve hastane faturasını ödeyemedi. Eşiyle birlikte açtıkları davada fiziksel, duygusal acı ve gereksiz masraflar iddia ediliyor. Avukat, hastanenin umursamaz tutumunu vurguluyor. Hastane yorum yapmayı reddetti ama kaliteli bakım sözü verdi.

20.08.2024 16:13
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Atlanta'daki Emory Üniversitesi Hastanesi'nde bir hasta, beyin ameliyatı sırasında kafatasının bir parçasının kaybedildiği iddiasıyla dava açtı.

Fernando Cluster, Eylül 2022'de beyin kanaması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Ameliyatta, beynindeki basıncı azaltmak için kafatasının bir parçası (kemik kapak) çıkarıldı.

İki ay sonra, kemik kapağın yerine konması için geri döndüğünde, hastane personeli parçayı bulamadı. Bazı çalışanlar, parçanın diğer hastaların tanımlanamayan kemik parçalarıyla karıştığını öne sürdü.

Hastane, sentetik bir yedek parça sipariş etmek zorunda kaldı, bu da Cluster'ın hastanede kalış süresini uzattı. Kasım 2022'de yapılan takip ameliyatında sentetik parça kullanıldı, ancak Cluster kısa süre sonra enfeksiyon kaptı.

Ameliyatlar sonucunda Cluster çalışamaz hale geldi ve 146.800 dolarlık hastane faturasını ödeyemedi. Bu faturaya sentetik kemik kapak için 19.000 dolarlık bir ücret de dahildi.

Cluster ve eşi Melinda, hastaneye karşı dava açtı. Davada, hastanenin ihmali nedeniyle fiziksel ve duygusal acı çektikleri ve gereksiz tıbbi masraflara maruz kaldıkları iddia ediliyor.

Cluster'ın avukatı, davanın asıl odak noktasının hastanenin umursamaz tutumu olduğunu, büyük faturanın ikincil olduğunu belirtti.

Hastane, devam eden dava hakkında yorum yapmayı reddetti ancak hastalara kaliteli bakım sağlamaya bağlı kaldıklarını ifade etti.

Bu olay, tıbbi hataların ciddi sonuçlarını ve hasta güvenliğinin önemini vurguluyor.

Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • ismail: yabancı sitelerdeki haberleri kopyala yapıştır yapmışsınız 12 0 Yanıtla
    Aydın Efe: Üstüne birde Google çeviri kullanmışlar :)) 0 0
  • Hakan Ekerel: Kulagından üflesinler düzelir 2 9 Yanıtla
    Davut Kochan: ?? ?? ?? ?? 0 0
  • Hakan Ekerel: Kulagından üfleyin düzelir 1 9 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bence o doktorun beyni kaybolmuş.. 7 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Sanayiyede var böyle ustalar . 5 0 Yanıtla

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