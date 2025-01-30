Bir doktorun "Grip 1 günde nasıl atlatılır?" sorusuna yanıtı tartışma yarattı - Son Dakika
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Sağlık

Bir doktorun "Grip 1 günde nasıl atlatılır?" sorusuna yanıtı tartışma yarattı

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Doktor olduğunu ifade eden bir kişi, "Grip olduğumuzda ertesi gün hemen iyileşmek için ne yapmalıyız?" sorusuna verdiği yanıtla yarattı. Bir kesim doktorun tavsiyesini doğru bulduğunu ifade ederken, bir kesim de "Bu intihar gibi bir şey" yorumunu yaptı.

30.01.2025 09:36
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Hal böyleyken bir doktor, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında gribi hızla atlatmanın yollarını anlattı.

"BU SİZİ ERTESİ GÜN AYAĞA KALDIRIR"

"Grip olduğumuzda ertesi gün hemen iyileşmek için ne yapmalıyız?" sorusuna yanıt veren doktor, "Belirtileri hisseder hissetmez 5 gram C vitaminini suya karıştırıp içeceksin. 1 saat sonra bir tane daha, bir tane daha... Yani her saat başı bunu alacaksın, ishal olduğunda da duracaksın. O noktaya geldiğinde yeterli C vitaminini aldın demektir. Bu sizi ertesi gün ayağa kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan yorumlar dikkat çekti. Bir kesim doktorun söylediklerine doğru bulduğunu ifade ederken bir kesim de "Sakın denemeyin bu intihar gibi bir şey" diyerek bu yöntemi riskli bulduğunu ifade etti.

Bir doktorun "Grip 1 günde nasıl atlatılır?" sorusuna yanıtı tartışma yarattı

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bir doktorun 'Grip 1 günde nasıl atlatılır?' sorusuna yanıtı tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet İPTAŞ:
    C VİTAMİNİ İLAÇLAR BÖBREKLERİ BİTİRİR, HERŞEYE İNANMAYIN. BENDE ÇOK İNANIP ABUK SUBUK ŞEYLER YAPTIM, HASTANEYE GİDİP SERUM YEMEK EN İYİSİ. 12 2 Yanıtla
  • stanciu george:
    doktor ne dedıyse yapın ama takvıye olarak degıl C vıtamınını dogal yolla meyvelerle alın 12 2 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Bunu yapıyoruz zaten. 10 kg portakal 200 TL ve 6 litre su çıkıyor. 6 litre meyve suyu markette daha pahalı. C vitamini hapı da 200 TL den başlıyor. Sık orijinal doğal iç. 12 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Tabancanın içine bir mermi koyacaksın Çevirip sıkacaksın Olmadı bir daha Olmadı bir daha! 8 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    İlginç, ama bir sıkıntı var, pandemiden sonra vitamin fiyatları tavan yaptı, bir adet vitamin neredeyse 10 tl oldu. 8 2 Yanıtla
  • Nullnull:
    hoca abartmış. 4 saatte bir kırmızı biber yiyin 1 tane. en büyük C deposu odur. 5 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    vallahi ben covit olduğumda 3 portakal,2 limon sıktım içine 1 yemek kaşığı bal, 2 çay kaşığı zencefil attım. 3 günde negatif oldum. o zaman aşı veya ilaçta vermemişlerdi. covitin ilk ayı olduğu için sıtma ilacı verdiler sadece 0 2 Yanıtla
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