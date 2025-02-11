Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar - Son Dakika
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Sağlık

Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne her geçen gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca güncellenen son listede bir firmanın, ürettiği çikolataya ilaç etken maddesi kattığı tespit edildi.

11.02.2025 16:43  Güncelleme: 17:07
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Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bu kez çikolatacılar eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde "Çikolata ve Kakao Ürünleri" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"SHEKSPİR MATBAA REKLAM İNŞAAT AMBALAJ TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - XOFT İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin ürettiği "JETT PLUS" marka çikolatanın içinde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Firmanın İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösterdiği bildirildi.

Bir firmanın, ürettiği çikolataya ilaç etken maddesi kattığı ortaya çıktı
Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cemil Moroglu:
    osman senin jette sıkıntı yoksa duymamış olman normal. kalkmayan jetler icin. 66 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Nerde satılıyo bu hiç duymadım. 11 0 Yanıtla
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