Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar

Sağlık

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Biri ağır iki kişi yaralandı

Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bu kez çikolatacılar eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde "Çikolata ve Kakao Ürünleri" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"SHEKSPİR MATBAA REKLAM İNŞAAT AMBALAJ TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - XOFT İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin ürettiği "JETT PLUS" marka çikolatanın içinde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Firmanın İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösterdiği bildirildi.