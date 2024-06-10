Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti

Geniş Video İzle

Sivas'ta vücuduna kene yapışan 36 yaşında bir kadın daha can verdi. Bu, şehirde son beş günde kene kaynaklı üçüncü ölüm olarak kayıtlara geçti. Kene nedeniyle hayatını kaybeden diğer 2 kişinin de yaşlarının 25 olduğu öğrenildi.

10.06.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı, sıcaklıkların artmasıyla arışa geçti. Sivas'ta kene ısırması sonucu peş peşe üç ölümlü vaka meydana geldi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğazköy Köyü'nde yaşayan 36 yaşındaki Ş.T'nin vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

25 YAŞINDAKİ 2 GENÇ PEŞ PEŞE KENE ISIRMASIYLA CAN VERDİ

Öte yandan yine Sivas'ta dün Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapışmıştı. Tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

6 Haziran günü de Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi, vücuduna kene yapıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede can verdi. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

VAKALARIN ÇOĞUNU TARIMLA UĞRAŞANLAR OLUŞTURUYOR

Hastalığın en fazla görüldüğü iller Sivas, Tokat, Çorum ve Yozgat olarak belirlenirken bu illerde son dönemde artan kene popülasyonu ve vakalar endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Vakaların büyük kısmını ise tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar oluşturuyor.

BASİT YÖNTEMLER İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, kenelerin yüzde 70-80'inin bacaktan vücuda doğru çıktığını bu nedenle pantolonların paçalarını çoraplarının içerisine alınmasını öneriyor. Uzun kollu giyecekler giyilmesi, açık renkli özellikle beyaz giyecekler giyilmesi, mutlaka ahıra dönen hayvanların kontrol edilip üzerlerinde kene varsa ilaçlarla bertaraf edilmesi gerekiyor. Kene ısırması durumunda hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati öneme sahip.

Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti

Sivas, Genel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Kaynar: KÖYLERDE KANATLI HAYVAN OLMADIĞI SÜRECE VE KEKLİK KUŞUNU VURDUKLARI SÜRECE BU KENE ÖLÜMLERİ. OLACAK. 24 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Devlet köy ve kırsalda hatta müstakil evde oturanları, tavuk hindi gibi kümes hayvanlarına teşvik etmeli.nasıl yılan fareleri kontrol ediyorsa, tavuk ve hindide keneleri yo eder. 18 0 Yanıtla
  • taha albayrak: istanbul uskudarda da cok kene var ama ilaclama yapilmiyor defalarca soyledik ama ilgilenen yok 12 1 Yanıtla

11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement