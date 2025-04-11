Biruni Üniversitesi\'nden Ortognatik Cerrahi Hakkında Bilgilendirme

Biruni Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Diker, Haberler.com'da ortognatik cerrahiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Diş çürüğü, ağız hijyeni ve diş sıkma gibi konulara da değinen Diker, ameliyat sonrası bazı hastalarda dudaklarda kalıcı uyuşukluk yaşanabileceğini ancak bunun felç olmadığını söyledi.
Doç. Dr. Diker, ağız ve diş sağlığı konusunda Türkiye'de ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, "Hiç diş fırçalamayan hastalarımız var" dedi.
Türkiye'de diş hekimine gitme oranının düşük olduğunu vurgulayan Diker, çürük dişi olmasına rağmen tedaviye başvurmayanların sayısının fazla olduğunu söyledi.
Türkiye'nin dişsizlik oranlarında Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğunu belirten uzman, ağız sağlığına gereken önemin verilmediğini ifade etti.
Ortognatik cerrahinin kimlere uygulandığını anlatan Diker, "Çene büyümesini tamamlamış, üst çenesi geride, alt çenesi önde olan hastalara bu ameliyatı yapıyoruz" dedi.
Cerrahilerin genellikle ağız içerisinden gerçekleştirildiğini ifade eden Diker, dışardan iz bırakmadığını vurguladı.
Ameliyat sonrası sürece dair bilgi veren uzman, hastaların birkaç gün boyunca sadece sıvı gıda tükettiğini söyledi.
Hastaların iyileşme sürecine destek olmak için egzersiz önerdiklerini belirten Diker, "3 veya 4. günden sonra okuma egzersizlerine başlanmalı" dedi.
Ameliyat sonrası bazı hastalarda dudak uyuşukluğu görülebileceğini belirten uzman, bu durumun felç olmadığını, sinir hassasiyetinden kaynaklandığını söyledi.
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