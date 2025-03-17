Brezilyalı araştırmacılar 16 farklı yarasa türünden aldıkları 423 ağız ve rektal sürüntü örneğini incelerken önemli bulgulara ulaştılar.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Fortaleza şehrinden getirilen yarasalarda yeni tip koronavirüs tespit edilirken, insanlar ve develerde görülen MERS-CoV türüyle benzerlik gösteren virüsün insanlar üzerindeki riskleri ise henüz belirlenemedi.
Bilim insanları yarasaların yeni ortaya çıkan virüsler için depo olduğu, koronavirüslerin halk sağlığı üzerindeki risklere karşı sürekli izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Araştırmacılar yeni türün insanlara etkisini incelemek için Hong Kong'daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda daha fazla deney yapmayı planlıyor.
Son Dakika › Sağlık › Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı - Son Dakika
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