Brezilya\'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı

Brezilyalı araştırmacılar 16 farklı yarasa türünden aldıkları 423 ağız ve rektal sürüntü örneğini incelerken önemli bulgulara ulaştılar.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ RİSKLER HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Ülkenin kuzeydoğusundaki Fortaleza şehrinden getirilen yarasalarda yeni tip koronavirüs tespit edilirken, insanlar ve develerde görülen MERS-CoV türüyle benzerlik gösteren virüsün insanlar üzerindeki riskleri ise henüz belirlenemedi.

Bilim insanları yarasaların yeni ortaya çıkan virüsler için depo olduğu, koronavirüslerin halk sağlığı üzerindeki risklere karşı sürekli izlenmesi gerektiğini vurguladı.

DAHA FAZLA DENEY YAPMAYI PLANLIYORLAR

Araştırmacılar yeni türün insanlara etkisini incelemek için Hong Kong'daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda daha fazla deney yapmayı planlıyor.