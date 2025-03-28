Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor - Son Dakika
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Sağlık

Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor

Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor

Avustralya'nın 500 nüfuslu uzak kasabası Julia Creek, yakında görevini bırakacak olan doktorun yerine 16 milyon TL maaşla yeni doktor arıyor. Göreve başlayacak kişi kira ödemeyecek ve kendisine otomobil de verilecek.

28.03.2025 13:40
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Avustralya'nın Queensland eyaletinin 500 nüfuslu uzak kasabası Julia Creek, giden doktorun yerine yeni doktorunu arıyor. Kira derdi yaşamayacak ve 16 milyon TL maaşla çalışacak olan doktorun arabası da olacak.

ARABAYLA 7 SAATLİK MESAFEDE

Ancak buraya en yakın büyük şehir Townsville arabayla 7 saatlik mesafede. Adayların kavurucu sıcağı ve tropik böcekleri de kucaklamaları gerekiyor. Kasabadan ayrılan doktoru Dr. Adam Louws, yerine gelenlerin daha sakin bir yaşam temposu ve daha önce hiç kullanmadıkları becerileri öğrenme şansı bulacaklarını söylüyor.

KASABANIN 15 YILDIR DAİMİ BİR DOKTORU YOKTU

Louws 2022'de gelmeden önce, kasabanın 15 yıldır daimi bir doktoru yoktu ve kısa süreli ziyaretler için gelen doktorlardan oluşan bir liste vardı. Bu, Avustralya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki kırsal kasabaları onlarca yıldır rahatsız eden bir sorun.

2 BİN 500 PRATİSYEN HEKİM AÇIĞI VAR

Avustralya'da 2024 hükümet raporuna göre ülke genelinde 2 bin 500 pratisyen hekim açığı var ve bu açığın en çok kırsal bölgelerde görülmesi ve büyümesi bekleniyor.

KIRSAL KESİME DOKTOR ÇEKMEK HAYLİ GÜÇ

Dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Avustralya'nın kırsal kesimine doktor çekmek, en ücra yerleşim birimleri arasındaki büyük mesafeler nedeniyle daha da zorlaşıyor.

Avustralya, Otomobil, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • My Way:
    Ben giderdim ama kendi memleketimde ihtiyaç var bize.Yoksa teklif cazip. 27 11 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Şimdi bu habere inanan ileri zekalı arkadaşlar muhakkak olacaktır. tabi o arkadaşlar hemen Ülkemizi Kötüleme kampanyası yapacak ve aciz rezil duruma düştüklerini dahi anlamayacak tır. kapasite meselesi 15 17 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    sende kendi ülkendekilere iktir çekiyosun bide utanmadan haber yapıyosun a.k sen yandaşsız yapma bari şu haberleride millet sövmesin sana 12 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    mu way adem Şimşek kanınızı zkum picler 1 2 Yanıtla
  • Haci1969:
    Vallahi doğru haber arkadaşlar…Yillik Aud$680,000 a doktor bulamıyorlar.Bana uçak ole 8 saat uzakta bir kasaba.Ama o kadar sıcak ve böcek dolu bir yer.Büyük riske iyi para. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor - Son Dakika
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