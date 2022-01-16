Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? - Son Dakika

Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye\'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Son Güncelleme: 16.01.2022 08:25

Vatandaşlar 16 Ocak Pazar günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor.16 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

16 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Ocak Pazar korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

16 Ocak KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Pazar günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI

384.263

VAKA SAYISI

63.967

VEFAT SAYISI

177

İYİLEŞEN SAYISI

52.016

Koronavirüs Tablosu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? - Son Dakika
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