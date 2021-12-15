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Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı - Son Dakika

Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı

15.12.2021 11:06

Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı Korona virüs korkusuyla kapış kapış aspirin alıyorlar Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyorlar.

Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı

Korona virüs korkusuyla kapış kapış aspirin alıyorlar

EDİRNE - Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyorlar. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmazken, aspirinin koronavirüs salgınını önlediği iddiasıyla çoğunlukla kutu kutu aspirin almaktan vazgeçmiyorlar.

Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva'nın 8 TL'ye yaklaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın ediyorlar. Sabah kahvaltısını kentteki restoranlarda yaptıktan sonra alışveriş için sokak sokak market market gezen Bulgaristan vatandaşları, iğneden ipliğe birçok ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor. Giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra sıra ilaç ihtiyaçlarını da Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları eczanelerde yoğunluk oluşturuyor. Ellerinde bulunan reçetelerle eczanelerden ilaçlarını alan Bulgaristan vatandaşları, Edirne'ye gelemeyen komşularının ilaçlarını dahi Edirne'den alıp Bulgaristan'a götürüyorlar.

Uzmanların uyarılarına rağmen Bulgarlar aspirinden vazgeçmiyor.

Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla Bulgaristan vatandaşları kutu aspirin alıyorlar. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne'de eczanelerde aspirin bırakmıyor. Edirneli eczacılar, Bulgaristan vatandaşlarının aspirine yoğun ilgi göstermesi nedeniyle aspirin kategorisinde son ayların en fazla satışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Eczanelerde yoğunluk giderek artıyor

Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi. Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar aldıklarını belirtti. Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da, Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.

Aspirin ve diğer ilaçları Edirne'den alıyorlar

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe geldiğini belirten Güray Mestan, fiyatların ucuz olmasından memnun olduğunu ifade etti. İlaç ihtiyacını da buradan karşıladığını anlatan Mestan, Bulgaristanlı arkadaşlarının da Edirne'den ilaç aldığını söyledi. Aspirin ve türlü türlü ilaçları Edirne'den aldıklarını vurgulayan Mestan, memnun olduğuna değindi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevil Mehmet de, Bulgaristan'daki yakınlarının ihtiyaçlarını Edirne'den alıp götüreceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Cemile Mehmet, her hafta Edirne'ye gelip tüm ihtiyaçlarını buradan aldıklarını belirtti.

Edirne'de eczanelerin birçoğu camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.

Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı

Koronavirüs, Bulgaristan, Edirne, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı - Son Dakika


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