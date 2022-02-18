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Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika

Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

18.02.2022 11:45
Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Bursa'da yaşayan 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar, hastanede gördüğü tedavinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.

Bursa'da yaşayan 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar, hastanede gördüğü tedavinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne gelen ve yapılan tahliller sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Gülbahar, 7 gün boyunca tedavi gördü.

Tedavinin sonunda sağlığına kavuşarak, taburcu olan 8 çocuk ve çocuklarının da torunlarıyla toplam 135 kişilik ailesi olan Gülbahar, aşılarını zamanında yaptırdığı için hastalığı hafif atlattığını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamuran Erkoç, hastanın akciğer tomografisinde tutulumu olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Yaşı dolayısıyla hastayı hastanede tedavi etme kararı aldıklarını aktaran Erkoç, şunları kaydetti:

"Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırması, büyük avantaj sağladı. Bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdi. Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastalarımızı maalesef koronavirüs nedeniyle kaybediyorduk. Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız, Kıymet teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyor. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda, bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık uzun ömür diliyoruz."

Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

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Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika
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