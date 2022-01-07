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Bursa'da akıllı sağlık uygulamaları devreye alındı - Son Dakika

Bursa'da akıllı sağlık uygulamaları devreye alındı

07.01.2022 14:47
Bursa'da akıllı sağlık uygulamaları devreye alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlıların anlık takip edilebildiği "Gönül Bağı" ve bağımlılıkla mücadele için geliştirilen "VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli" isimli akıllı sağlık uygulamalarını devreye aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlıların anlık takip edilebildiği "Gönül Bağı" ve bağımlılıkla mücadele için geliştirilen "VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli" isimli akıllı sağlık uygulamalarını devreye aldı.

Yalnız yaşayan, risk gurubundaki 65 yaş ve üzerindekileri 7 gün 24 saat takibe alan "Gönül Bağı" projesiyle vatandaşlar, numara çevirme derdi olmadan, sadece bir butona basarak sağlık birimine bağlanabiliyor.

Evlere kurulan akıllı panel üzerindeki yeşil butona basan kullanıcılar, numara çevirmeden, santralde kuyruk beklemeden, doğrudan Evde Bakım Merkezi'ne ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirirken; zehirlenme, kırık, nefes zorluğu çekme, şiddetli yaralanma ve benzeri acil durumlarda kırmızı butona basan vatandaşlara, doğrudan ambulans yönlendiriliyor.

Paneldeki yangın ve karbonmonoksit sensörleri de muhtemel yangın veya soba zehirlenmelerinde ev içinde alarm çaldırarak, hastaları uyarıyor ve merkeze sinyal gönderiliyor.

Ayrıca yaşlı hastaların anlık takibi için geliştirilen akıllı bileklikle 6 dakikada bir nabız ölçümü yapılıp belirlenen değerler evde bakım merkezine aktarılıyor. Yüksek veya düşük nabız değerleri saptandığında sistem alarm vererek, sağlık ekibi devreye gidiyor.

Sisteme entegre edilen kablosuz acil durum butonu da panelin bulunduğu oda dışında gelişen acil durumlarda kullanılıyor. Uyarının ardından yaşlının yakınlarına ve evde bakım merkezine eş zamanlı çağrı gidiyor ve anında müdahale sağlanıyor.

"VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli" de madde bağımlısına sanal gerçeklik gözlüğüyle çeşitli ortamlarda bulunma hissi verilerek, bağımlılıkla nasıl mücadele etmesi gerektiği öğretiliyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesinin akıllı sağlık uygulamaları kapsamında hazırladığı Gönül Bağı ve VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli projeleri tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Evde Hasta Bakım Merkezi'nin 143 personel, 25 ambulans ve 46 araçla bugüne kadar 60 bine yakın hastaya 1 milyon 153 bin kez sağlık hizmeti götürdüğünü; bugüne kadar 2 bin 84 bağımlıyla 13 bin 706 görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Projelerin ciddi teknolojik altyapı kullanılarak hazırlandığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Gönül Bağı projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'ndan hibe aldı. VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli projesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe aldı ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediyesinin gücünü ve imkanlarını kullanarak, hizmetleri çeşitlendirmek için projeler üretmeye çalışıyoruz. Bursa gibi artık nüfusu 3 milyonu aşmış, her geçen gün sanayileşen, alt kattakinin üst kattakini tanımadığı bir ortamda tüm insanımıza ulaşmak, kıyıda köşede kalmış kişilere hizmet götürmek öncelikli hedefimiz."

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak da evde tanı ve tedavi sistemlerinin tüm dünyada önem kazandığını belirterek, "Proje sayesinde, sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda sorun yaşayan tüm ilçelerdeki hastalara ulaşılmış olacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Aktaş daha sonra "Gönül Bağı" projesinin akıllı paneli üzerinden merkeze bağlanarak bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, "VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli" de uygulamalı olarak gösterildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan bir basın mensubuna, stresle başa çıkma ve korkuları yenme gibi tedavi metotları uygulandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ambulans, Bursa, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa'da akıllı sağlık uygulamaları devreye alındı - Son Dakika


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