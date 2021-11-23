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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan "davranışsal bağımlılık "uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan "davranışsal bağımlılık "uyarısı Açıklaması

23.11.2021 10:07
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan "davranışsal bağımlılık "uyarısı Açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bireylerde davranışsal bağımlılıkların yol açtığı olumsuzluklara ilişkin uyarılarda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bireylerde davranışsal bağımlılıkların yol açtığı olumsuzluklara ilişkin uyarılarda bulundu.

Yavuzyılmaz, yazılı açıklamasında, teknoloji bağımlılığının çağın en önemli risk faktörlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Bağımlılığın sadece alkol, madde, tütün bağımlılığı ile sınırlı olmadığını belirten Yavuzyılmaz, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bu maddeler dışındaki davranışsal bağımlılıkların da ön plana çıktığını aktardı.

İnternet bağımlılığı, internette oyun bağımlılığı ile kontrolsüz online alışveriş ya da sosyal medyada fazla gezinme gibi birçok davranışsal bağımlılığın bu dönemde daha çok gözlemlenmeye başlandığına değinen Yavuzyılmaz, "Davranışsal bağımlılık denilen bu tür bağımlılıklar kişide, davranışı bırakmada kontrol kaybı, davranış hakkında zihinsel meşguliyet, hayattaki rol sorumlulukları yerine getirememe, iş başarısında düşmeye yol açabiliyor. Ancak buna rağmen kişiler hayatlarında görülen zararlara ve kayıplara rağmen o davranışı sürdürme istediğindedir." ifadesini kullandı.???????

Yavuzyılmaz, kişilerin hayatlarında yenilik yapmak istemeleri ya da yeni durumları keşfetmek, heyecan, merak uyandırma, sorunlardan kaçma, hayattaki başarısız durumlarını telafi etmek, sanal ortamda başarılı olabilmek, arkadaş ortamında saygınlık, hayranlık kazanmak gibi farklı nedenlerin, davranışsal bağımlılıklara sebep olabildiğini aktardı.

Teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi veren Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Günümüzde çocuklar, yaşamlarının erken döneminde teknolojiyle gelişigüzel tanışıyor. Toplum temelli olarak yapılan çalışmalarda, bebeklik ve erken çocukluk döneminde uzun süre televizyon, tablet ve telefondan içerik seyretmenin çocuğun dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığı ve ileriki dönemde bağımlılık gelişimine zemin hazırlıyor. Özellikle 0-3 yaş arası çocuklar kesinlikle ekranla tanıştırılmamalı, 4-6 yaş arası çocuklarda ise anne babaların, kendileri çocuklarına eşlik etmek koşuluyla çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir içerikle günde en fazla 20-30 dakikayı geçmeyecek sürede olmalı. Çocuğa yemek yedirmek, uyutmak, huysuzluğunu gidermek amaçlı teknoloji kullanılmamalıdır."

Yavuzyılmaz, davranışsal bağımlılıklar konusunda Bursa'nın 10 ilçesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki Psikososyal Destek Birimlerinden danışmanlık hizmeti alınabileceğini, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniğinde ise teknoloji bağımlılığı ve oyun oynama bozukluğuna yönelik tedavi hizmeti verildiğini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü, oyunlar, Alkol, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan 'davranışsal bağımlılık 'uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan "davranışsal bağımlılık "uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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