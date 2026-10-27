BUÜ'de beyaz önlük giyen tıp öğrencilerine bilgi ve vicdan vurgusu yapıldı - Son Dakika
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BUÜ'de beyaz önlük giyen tıp öğrencilerine bilgi ve vicdan vurgusu yapıldı

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BUÜ\'de beyaz önlük giyen tıp öğrencilerine bilgi ve vicdan vurgusu yapıldı
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başlamasıyla Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende beyaz önlüklerini giydi. Törende bilgi ve vicdan vurgusu yapıldı, dereceyle kazananlara ödülleri verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne bu yıl başlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

BUÜ Tıp Fakültesi, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının Başlamasıyla Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde Beyaz Önlük Töreni düzenledi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Hekimlikte bilgi ve vicdan vurgusu"

Açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Bugün üniversitemizin tıp fakültesine yeni adım atan öğrencilerimizin hayatlarında unutulmaz bir yere sahip olacak çok özel bir ana şahitlik ediyoruz. Birazdan giyecekleri beyaz önlükler, yalnızca bir mesleğin simgesi değil, aynı zamanda insan hayatına duyulan saygının, bilimin rehberliğinin ve büyük bir sorumluluğun ifadesidir. Sevgili öğrencilerimiz, beyaz önlük size yalnızca bir mesleğin yetkisini değil, o yetkinin gerektirdiği sorumluluğu da hatırlatacaktır. Bu yolculukta bilimin ışığından ayrılmamanızı, sorgulamaktan ve araştırmaktan vazgeçmemenizi istiyoruz. Tıp bilimi sürekli gelişiyor. Yeni teknolojiler, yapay zeka ve yenilikçi tedavi yöntemleri sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. Sizler de bu dönüşümün bir parçası olarak çok çalışacaksınız. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hekimliğin merkezinde insanın bulunduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bilgiyi üreten, teknolojiyi kullanan ve karar veren insanın vicdanı, mesleğin en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"İyi hekimlerin ilk rehberi rol model hocaları"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise beyaz önlük giyme töreninde, hekimlik mesleğinin yalnızca bilgi ve mesleki beceriden ibaret olmadığını merak, dayanışma ve insan odaklı yaklaşımın önemini vurgularken; "Sevgili öğrencilerimiz, tıp yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Önümüzdeki yıllarda anatomiden fizyolojiye, kliniklerden hasta başına kadar çok şey öğreneceksiniz. Ama size bir sırrı şimdiden söyleyeyim: İyi bir hekimi yalnızca bildikleri değil, nasıl biri olduğu belirler. Merak etmeyi hiç bırakmayın, soru sormaktan çekinmeyin, "bilmiyorum" demeyi bir zayıflık değil öğrenmenin başlangıcı olarak görün ve unutmayın, her hasta bir vaka değil bir insandır; bir ailenin annesi, babası, çocuğudur. Bu yolda yalnız değilsiniz tabii. Öğretim üyelerimiz, asistanlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız ve birbiriniz, sizin için en büyük destekçiler olacak. Birbirinizle yarışmak yerine birlikte büyümeyi seçin. Zorlandığınızda yardım istemekten çekinmeyin; kapımız her zaman size açık. Değerli hocalarım, bu gençlerin ilk rol modelleri olacağız. Onlar bizim sınıflarda söylediklerimizden çok, hasta başında nasıl davrandığımızı öğrenecekler. Bu sorumluluğu birlikte taşıdığımız için her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin son kısmında yerleştirme sonuçlarına göre Tıp Fakültesi'ni derece ile kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıUludağ ÜniversitesiMete CengizEğitimSağlıkBursaSon Dakika

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