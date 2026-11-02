Cavıldak, mesane kanserinde 50 yaşın ve erkek cinsiyetinin riski artırdığını söyledi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, mesane kanseri riskinin 50 yaşından büyüklerde daha fazla olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun Üroloji Kliniği'nden Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, mesane kanserine dikkat çekerek, "Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyerek tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür. En yaygın tipi, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişen 'ürotelyal karsinom'dur" dedi.

"Erkeklerde daha yaygındır"

Mesane kanserinin kimlerde daha fazla görüldüğüne değinen Opr. Dr. Cavıldak, "Mesane kanseri, genellikle 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülür ve erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3-4 kat daha yaygındır. Sigara içenler, kimyasal maddelere (örneğin boya, kauçuk, tekstil ve petrol sanayinde kullanılan maddeler) uzun süre maruz kalanlar ve kronik mesane enfeksiyonları geçiren kişilerde risk daha yüksektir. Ayrıca, ailede mesane kanseri öyküsü olanlar ve radyoterapi gibi tedavilere maruz kalan bireylerde de hastalık gelişme ihtimali artmaktadır" diye konuştu.

"Sık idrara çıkma belirtiler arasındadır"

Belirtiler hakkında bilgi veren Opr. Dr. Cavıldak, "Mesane kanserinin en yaygın belirtisi genellikle ağrısız hissedilen idrarda kan (hematüri) görülmesi durumudur. Bunun dışında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrar yapmada zorlanma veya zayıf idrar akışı gibi belirtiler de görülebilir. Hastalık ilerledikçe alt karın bölgesinde veya belde ağrı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Erken teşhis, tedavi sürecinde büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

"Hastalığın evresine göre tedavi planı değişebilir"

Hastalığın tedavisinin evresine göre planlandığına dikkat çeken Opr. Dr. Cavıldak, ayrıca şunları söyledi:

"Tedavi hastalığın evresine, tümörün türüne ve yayılım durumuna göre değişiklik gösterir. Erken evrede teşhis edilen kanserlerde, tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılması (TUR-mesane) uygulanabilir ve bazı durumlarda kemoterapi ya da immünoterapi (BCG tedavisi) ile desteklenebilir. İleri evrelerde ise mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi), kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere başvurulur."