Cide Kaymakamı Sağlam: Aldığımız tedbirlerin ödülünü alıyoruz - Son Dakika
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Cide Kaymakamı Sağlam: Aldığımız tedbirlerin ödülünü alıyoruz

Cide Kaymakamı Sağlam: Aldığımız tedbirlerin ödülünü alıyoruz

28.01.2021 03:45

KASTAMONU'ya bağlı Cide ilçesinde koronavirüs vakalarının artmasından sonra tedbirlerin sıkılaştırılması, olumlu yönde etki etmeye başladı.

KASTAMONU'ya bağlı Cide ilçesinde koronavirüs vakalarının artmasından sonra tedbirlerin sıkılaştırılması, olumlu yönde etki etmeye başladı. Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, tedbirler sonrası vakaların tek hanelere düştüğünü ifade ederek "Aldığımız tedbirlerin ödülünü alıyoruz" dedi.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, artan koronavirüs vakalarından sonra denetimlerin sıklaştığı Cide'de vaka sayılarının tek hanelere kadar düştüğünü açıkladı. Kaymakam Sağlam, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla virüsle mücadelede önemli ölçüde azalma yaşandığını belirterek, "Cide ilçemizde küresel salgının önüne geçebilmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca bazı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya başladık. Şuanda ilçe genelinde uygulanan tedbirlerin ödülünü alıyoruz" dedi.

'ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERE 10 GÜN KARANTİNA'Kaymakam Sağlam, ilçeye dışarıdan gelen vatandaşlara 10 gün karantina uyguladıklarını belirterek, alınan sıkı tedbirler hakkında şu bilgiyi paylaştı:

"İlçemize ilimiz dışından gelen her kim varsa ve seyahat izin belgesi yoksa, 10 gün belirttiği adreslerinde izole ediyoruz. Bunun için Cide ilçemizin tüm giriş noktalarında kolluk kuvvetlerimiz tarafından 7/24 devriye noktaları oluşturduk. Yine köylerimizdeki muhtarlarımız başta olmak üzere köy sakinleri tarafından gelen bildirimleri anında değerlendiriyoruz. Yine gezici olan ekiplerimizce tüm kontrollerimizi eksiksiz olarak uyguluyoruz. Aldığımız bu tedbirler sonrası ilçemizde vaka sayılarını tek hanelere düşürdük. Ancak bu salgın tamamen sona erene kadar Cide ilçemizde tedbiri elden bırakmadan savaşacağız. Tüm vatandaşlarımızın alınan kararlara önce kendi sağlıkları için uymalarını istiyoruz."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Cide Kaymakamı Sağlam: Aldığımız tedbirlerin ödülünü alıyoruz - Son Dakika


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