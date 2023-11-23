Çin\'de gizemli zatürre salgını yaşanıyor, hastaneler hasta çocuklarla dolup taşıyor

Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden henüz kurtulmayan Çin, başka bir olası sağlık acil durumu ile karşı karşıya. Gizemli bir zatürre salgını okullarda hızla yayıldı ve hastaneler çocuk hastalar ile dolup taştı.

DERSLER ASKIYA ALINDI

Pekin ve Liaoning eyaleti salgının merkez üssü. Kovid-19'un ilk günlerini hatırlatan bir durum olan hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hastalanması nedeniyle bazı okullarda derslerin askıya alınmasına neden oldu.

HASTALIĞIN EN BÜYÜK BELİRTİSİ: YÜKSEK ATEŞ VE AKCİĞER NODÜLÜ

Hasta çocuklarda görülen semptomlar yüksek ateş ve akciğer iltihabı. Ancak grip veya RSV gibi hastalıklarındaki gibi yoğun öksürük yok. Pekin'de bir vatandaş, Tayvanlı haber sitesi FTV News'a şunları söyledi: "Birçok, birçok (çocuk) hastaneye kaldırılıyor. Öksürükleri yok ve semptomları yok. Sadece yüksek ateşleri var ve çoğu akciğer nodülleri geliştiriyor."

SALGIN HAKKINDA UYARI YAYINLANDI

Uluslararası bir hastalık izleme platformu olan ProMed, Salı günü çocuklarda teşhis edilmemiş zatürre hakkında bir uyarı yayınladı: "Mevcut salgının başlangıcı belirsizdir ve yetişkinleri etkilediği bildirilmezken, çocuklar arasındaki hızlı yayılma, okul ortamlarıyla olası bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir."

POTANSİYEL NEDEN OLARAK "YÜRÜYEN ZATÜRE" GÖSTERİLİYOR

Tıp uzmanları arasında spekülasyonlar, potansiyel bir neden olarak mikoplazma pnömonisi (tipik olarak daha küçük çocukları etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon) olarak bilinen "Yürüyen zatürre"ye işaret etmekte. Bu patojen genellikle hafif enfeksiyonlara neden olur, ancak hastaneye yatış gerektiren daha ciddi durumlara yol açabilir.

ÖLÜM VAKASI BİLDİRİLMEDİ

Çin hastaneleri, özellikle Ekim ayı başındaki Ulusal Bayram tatilinden bu yana, teşhis edilmemiş zatürre vakalarında bir artış olduğunu kaydetti. Salgının yoğunluğuna rağmen şu ana kadar hiçbir ölüm bildirilmedi.

DSÖ, ÇİN'DEN DETAYLI BİLGİ İSTEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'den çocuklarda solunum yolu hastalıklarında artış ve bildirilen zatürre salgını hakkında ayrıntılı bilgi içeren resmi bir talepte bulundu. DSÖ, Çin yetkililerinin bu artışı Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve influenza, mikoplazma pnömonisi, solunum sinsitiyal virüsü ve Kovid-19'a neden olan virüs gibi bilinen patojenlerin dolaşımına bağladığını belirtti. DSÖ, Çin halkına, önerilen aşılama, hasta kişilerden uzak durma, hasta olduğunda evde kalma, gerektiğinde test ve tıbbi bakım yaptırma, uygun şekilde maske takma, iyi havalandırma sağlama ve düzenli el yıkama gibi solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için önlemleri izlemelerini tavsiye etti.