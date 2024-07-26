Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi - Son Dakika
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Sağlık

Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi

Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi

Amerika'da 68 yaşında bir adam, cinsel performans artırıcı aleti 24 saat kullanınca ciddi sağlık sorunları yaşadı. Uzmanlar bu aletlerin 30 dakikadan fazla kullanılmamasını öneriyor. Adam aleti çıkaramayınca pense kullandı ve bir hafta sonra idrar yapamayınca hastaneye gitti. Doktorlar kangrenleşen penisin bir kısmını kesmek zorunda kaldı. Bu olay, cinsel sağlık konusunda bilgilenmenin ve uzman tavsiyelerine uymanın önemini vurguladı.

26.07.2024 10:31
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Amerika'da yaşanan şok edici bir olay, cinsel sağlık konusunda uzmanların uyarılarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

68 yaşındaki bir Amerikalı, cinsel performansı artırmak için kullanılan bir alet yüzünden neredeyse hayatını kaybediyordu. Adam, penis halkası olarak bilinen bu aleti 24 saat boyunca çıkarmayınca, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

Urology Case Reports adlı tıp dergisinde yayınlanan rapor, adamın yaşadığı korkunç deneyimi ve doktorların onu kurtarma çabalarını anlatıyor.

Penis halkası, sertleşmeyi güçlendirmek ve uzun süre korumak için kullanılan bir alettir. Ancak uzmanlar, bu aletin 30 dakikadan fazla kullanılmaması gerektiğini sürekli vurguluyor.

Ne yazık ki bu uyarılara uymayan adam, aleti çıkaramayınca pense kullanmak zorunda kaldı. Ancak bu da yeterli olmadı ve bir hafta sonra idrar yapamaz hale gelince hastaneye başvurdu.

Doktorlar, adamın penisinin kangren olduğunu ve bir kısmının kesilmesi gerektiğini tespit etti. Daha sonra yenilikçi bir yöntemle, adamın uyluğundan alınan dokuyla penisi yeniden şekillendirildi.

Bu olay, cinsel sağlık konusunda bilgi sahibi olmanın ve uzman tavsiyelerine uymanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, herhangi bir cinsel alet kullanırken dikkatli olunması ve herhangi bir sorun yaşandığında hemen tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan Kan: Bizim borsanın dün niye düştüğü belli oldu 32 2 Yanıtla
    Ercan Karatas: Hakan yavaş ciğerimi söktün diye bir video vardı nedense aklıma o geldi :) 4 0 Alper Eren: :)))) 1 0 Hakan Kan: Serdaaaar:))) 0 0
  • Bayram Izgoren: elin fantezisine bak bizimkiler 68 yasinda ayagi kalkamiyorlar 25 1 Yanıtla
    Süleyman kor: bizimkiler daha tehlikeli hemen üç beş tanesi bir araya gelince neler konuşuyorlar neler 7 1
  • Yunus Yeniay: olum 68 den sonra yapsan ne yapmasan ne 13 4 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: 60ından sonra azanı teneşir paklar . çok güzel bir söz. 8 1 Yanıtla
  • huseyin ergun: Yeterli test yapılmadan HALKA arz etmemek lazım. 0 0 Yanıtla

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