Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir

14.02.2021 09:37
Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir

Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Covid-19'u geçiren ve aşı yaptıran kişilerin koronavirüsten korunduğunu belirterek, "Aşıyı yaptırmamıza rağmen karşımızdaki kişi aşılı değilse ya da hastalık geçirmemişse bu virüsü başka bireylere geçirme ihtimalimiz var. Dolayısıyla aşı yaptırmış olmak sadece kendimizi koruyor. Karşımızdaki kişiler yönünden herhangi bir korunma sağlamıyor" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs geçiren ve aşı yaptıran kişilerde vücudun hastalığa karşı antikor ürettiğini, yaklaşık 6 ay koruyuculuk sağladığını söyledi. Bu süre içerisinde koronavirüs etkenleriyle karşılaşan kişilerin hastalığa karşı bağışık hale geldiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, aşı yaptıran ve Covid-19 geçiren kişilerin taşıyıcı olabileceğini söyledi. Aşının sadece yaptıran kişiyi koruduğunu aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, herkesin aşı yaptırmasını önerdi.

'AŞILAR 6 AYA KADAR CİDDİ BİR ŞEKİLDE KORUYOR'Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse karşı geliştirilen çeşitli firmaların ürettiği aşıların dünyada yaygın olarak kullanıldığını anlattı. Ülkemizde de aşılama çalışmalarının yapıldığını ve ikinci doz aşılamanın başladığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Aşılar bizi 6 aya kadar ciddi bir şekilde koruyor. Ancak aşıyı yaptırmamıza rağmen karşımızdaki kişi aşılı değilse ya da hastalık geçirmemişse yeniden bu virüsü başka bireylere geçirme ihtimalimiz var. Bunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizim mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına her zaman riayet etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aşı yaptırmış olmak sadece kendimizi koruyor. Karşımızdaki kişiler yönünden herhangi bir korunma sağlamıyor. Dolaysıyla önlemleri ciddi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

MUTASYONLARIN SONUÇLARI DAHA BELLİ DEĞİLKoronavirüsün mutasyona uğradığını hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, "Şu an dünyada İngiltere, Brezilya gibi varyant virüslerin giderek yayıldığını gözlemlemekteyiz. Şu an için aşılar bu virüslere karşı etkin, herhangi bir sıkıntı yok ama gelecekte nasıl mutasyonlar olacak, sonuçları nasıl olacak şimdiden bir şey söylemek zor" diye konuştu.

'HASTALIĞI BAŞKALARINA GEÇİRMESİ BÜYÜK OLASILIK'

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Covid-19 geçiren kişi antikor sahibi oluyor. Hastalıkta yeni etkenlerle karşılaşsa dahi bir süre bu hastalığa karşı bağışık hale geliyor. Ama kişinin hastalığı başkalarına geçirmesi büyük olasılık. Aşının ciddi bir katkısı var. Sağlık personellerine başlandı daha sonra riskli personel ve yaşlarına göre aşılanmaya devam ediyor. Belki bunu öğretmenler, emniyet mensupları veya diğer kişilerin aşılanmaları devam edecek. Lütfen zamanı geldiğinde aşıyı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yılbaşı gecesi 'sağlığınızdan olmayın' uyarısı Yılbaşı gecesi 'sağlığınızdan olmayın' uyarısı

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Nevzat Yalçın, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:22 Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetinin faillerinden 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi gözaltına alınmıştır
10:06 Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer, 66 yaşında hayatını kaybetti
10:05 Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atıp, "Kulübün vizyonu heyecan verici" diyen Ronaldo'nun yıllar önce verdiği röportajdaki sözleri olay oldu
09:56 Aydın'da 7 kişinin can verdiği restorandaki patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
09:43 İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu
09:29 AK Partili Özlem Zengin, "Seçim 30 Nisan'da olacak" iddiasını yalanlayarak seçim için olası tarihi paylaştı
09:06 Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro...
08:42 Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı
23:55 İstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri: Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak
22:12 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 10:30:56. #1.11#
SON DAKİKA: Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement