Covid: İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle günlük yaşamda neler değişecek? - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan Covid-19 önlemleri kapsamında hazırlanan genelgeyi valiliklere gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda hazırlanan genelgeyle Türkiye'de HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu istenmesi uygulamaları tamamen kaldırıldı.

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 3 Mart itibarıyla sona erdi.

Maske kullanımı

Genelge ile açık havada ve "sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde" maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı.

Okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ve her türlü toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğu uygulamasına devam edilecek.

PCR testi

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda negatif PCR test sonucu istenmesi uygulaması da 3 Mart itibarıyle son erdi.

Buna göre artık hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.

Türkiye'ye girişte uygulamalar

3 Mart tarihinden itibaren hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edenlerin ülkeye girişlerinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya Türkiye'de acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) aşı yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgelemeleri gerekiyor.

Bunun yerine ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler de karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

Son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testini ibraz eden kişilere de karantina tedbiri uygulanmayacak.

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan Türkiye'ye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecek.

12 yaş altındaki çocuklar, Türkiye'ye girişlerinde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasına dahil olmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'de Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin ve getirilen kısıtlamaların büyük oranda kaldırıldığını açıklamıştı.