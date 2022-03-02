Covid: Türkiye'de açık havada maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı - Son Dakika
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BBC

Covid: Türkiye'de açık havada maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı

02.03.2022 19:27
Covid: Türkiye'de açık havada maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin ve getirilen kısıtlamaların büyük oranda kaldırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin ve getirilen kısıtlamaların büyük oranda kaldırıldığını açıkladı.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugün basın toplantısı düzenleyen Koca, bugüne kadar kaldırılan kısıtlamaların ve nispeten normalleşmenin "doğru adımlar olduğunu" söyledi.

Covid-19'la mücadelenin aşıyla verileceğini belirten Koca, artık açık havada maske zorunluluğunun ve HES uygulamasının kalktığını duyurdu.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1. Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.

4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5. Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklinde uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.

'Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz'

"Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz" diyen Sağlık Bakanı Koca, "Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bu sebeple salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur" dedi ve ekledi:

"Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz.

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken takmak üzere maske günlük hayatımızın bir parçası olmalıdır."

Mesafenin korunamadığı uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları gibi alanlarda maskeler kullanılmaya devam edecek.

Bakan Koca, belli bir saatten sonraki müzik yasağıyla ilgili bir karar alınmadığını ancak "yakında kalkacağına inandığını" söyledi.

Dördüncü doz aşıyla ilgili bir soruya ise Koca, bu aşı için daha çok, riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler düşünülebileceğini söyledi.

Tüm kararlar genelgenin yayımlanmasıyla birlikte uygulamaya başlanacak.

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, HES kodu, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: Türkiye'de açık havada maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı - Son Dakika

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