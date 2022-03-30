Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı

30.03.2022 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde manda birliğinin kurucu başkanlığını yapan Şenol Çakar, manda yoğurdunun önemini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde manda birliğinin kurucu başkanlığını yapan Şenol Çakar, manda yoğurdunun önemini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çakar, manda yoğurdunun şifa kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; geçtiğimiz günlerde bir toplantıda manda yoğurdu tükettiğini ifade ederek yoğurdun sağlık açısından önemine vurgu yaptı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesininin yöresel değerlerinden olan manda yoğurdunun yanı sıra manda sucuğu da vatandaşların büyük ilgisini görüyor. İlçede manda birliğinin kurucu başkanlığını da yapan Şenol Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Manda yoğurdunun yeniden gündeme gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çakar, manda yoğurdunun coğrafi işaret ile tescillendiğini hatırlatarak kıvamından bahsetti. Yoğurdun yüzde 60'ı kalsiyum, yüzde 40'nda ise protein ve çok düşük kolesterol bulunduruyor. Manda yoğurdunda bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kanser ve kalp hastalıklarına iyi geldiği, yaşlanmayı geciktirdiği, kemik erimesini önlediği, mide rahatsızlıklarına iyi gelirken vücudun zinde kalmasına yardım ettiği biliniyor.

Çakar, "Dışı kalaylanmış bakırda, çömlekte veya camda yapıyoruz. Özellikle alüminyum kapları kullanmamayı özen gösterin. Tüm gayemiz bakteri üretmemesi. Soğuk zincirle taşındığı zaman da bir sıkıntısı olmayan ürün. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ne yazık ki size ulaşamıyoruz. Daha önceden buraya çevrenizden gelen insanlardan yoğurt gönderebiliyorduk. Zatıalinize manda yoğurdumuzu ve çok meşhur olan kestane balımızı ulaştıramadık. Çeşitli girişimlerle bunu başarmaya çalıştık, hala başvurularımız duruyor. Biz Zonguldak'a geldiğinizde sevgimizi size gösteriyoruz. 150 yıldır madencilik yapan, alın teriyle kömür üreten, şimdide kömürden bu yöresel ürünlere dönmeye çalışan emekçi, üretici bir iliz. Bu ilin sesini size duyurmak, bir kaşık yoğurdumuzu size ikram etmek istiyoruz. Çünkü bizim yoğurdumuzu yediğiniz zaman aradaki farkı göreceksiniz. Yeşil Çaycuma Manda Yoğurdu üretiyoruz. Hürmetlerimi sunuyorum. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı

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Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Çakar, Zonguldak, Çaycuma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı manda yoğurdu şifa kaynağı - Son Dakika


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