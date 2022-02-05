Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün Omicron varyantına yakalandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti.

Eşi Emine Erdoğan ile beraber Covid-19 hastalığına yakalandıklarını belirten Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

"Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, bu hafta içi Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu.

Emine Erdoğan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini sosyal medya üzerinden iletti.

Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın cuma günü paylaştığı verilere göre son bir gün içinde 111 bin koronavirüs vakası tespit edilmiş, 248 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artış gösterdiğini belirtti.

Koca, bu yüzden herkesin aşısını yaptırması gerektiğine vurgu yaptı.Koca'dan aşı çağrısı