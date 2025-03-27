Cüneyt Koçaş: Yaşam tarzımız, kalbimizi ekstra zorlayarak kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Cüneyt Koçaş: Yaşam tarzımız, kalbimizi ekstra zorlayarak kalp krizi riskini artırıyor

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Biruni Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu ve kalp sağlığına dair önemli konuları değerlendirdi. Koçaş, kalp hastalıkları hakkında toplumda yaygın olarak bilinen yanlışları düzeltti, beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı üzerindeki etkisini anlattı ve yeni nesil tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

27.03.2025 14:50
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Kalp hastalıkları, dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ancak, bu hastalıklarla ilgili birçok yanlış bilgi de toplumda yaygın olarak kabul görüyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'a verdiği röportajda, kalp sağlığıyla ilgili merak edilenleri açıklığa kavuşturdu. Özellikle Covid-19 aşılarının kalp sağlığına etkisi, sanal anjiyo yöntemleri ve kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KALP KRİZİ İLE COVID AŞILARI ARASINDA BELİRGİN BİR İLİŞKİ BULUNMAMAKTADIR"

Son yıllarda Covid-19 aşılarının kalp hastalıklarına neden olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bu konuda bilimsel verilerin aksini gösterdiğini belirterek, Covid hastalığının kalp üzerindeki etkileri ile aşının etkilerinin birbirine karıştırıldığını söyledi.

"SANAL ANJİYO, NORMAL ANJİYO GİBİ %99 DOĞRU BİLGİ VEREBİLİR"

Gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde kalp damarlarındaki tıkanıklık riski daha kolay tespit edilebiliyor. Koçaş, sanal anjiyo yönteminin, geleneksel anjiyo ile kıyaslandığında oldukça güvenilir olduğunu ve kalp krizi riskini belirlemede önemli bir araç haline geldiğini vurguladı.

"YAŞAM TARZIMIZ, KALBİMİZİ EKSTRA ZORLAYARAK KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Kalp hastalıklarından korunmada beslenme ve yaşam tarzının belirleyici faktörler olduğunu söyleyen Koçaş, özellikle sigara kullanımının, yüksek tansiyonun ve hareketsiz yaşamın kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesiyle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

Cüneyt Koçaş: Yaşam tarzımız, kalbimizi ekstra zorlayarak kalp krizi riskini artırıyor

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Son Dakika Sağlık Cüneyt Koçaş: Yaşam tarzımız, kalbimizi ekstra zorlayarak kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cüneyt Koçaş: Yaşam tarzımız, kalbimizi ekstra zorlayarak kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika
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