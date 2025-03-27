Kalp hastalıkları, dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ancak, bu hastalıklarla ilgili birçok yanlış bilgi de toplumda yaygın olarak kabul görüyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'a verdiği röportajda, kalp sağlığıyla ilgili merak edilenleri açıklığa kavuşturdu. Özellikle Covid-19 aşılarının kalp sağlığına etkisi, sanal anjiyo yöntemleri ve kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Son yıllarda Covid-19 aşılarının kalp hastalıklarına neden olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bu konuda bilimsel verilerin aksini gösterdiğini belirterek, Covid hastalığının kalp üzerindeki etkileri ile aşının etkilerinin birbirine karıştırıldığını söyledi.
Gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde kalp damarlarındaki tıkanıklık riski daha kolay tespit edilebiliyor. Koçaş, sanal anjiyo yönteminin, geleneksel anjiyo ile kıyaslandığında oldukça güvenilir olduğunu ve kalp krizi riskini belirlemede önemli bir araç haline geldiğini vurguladı.
Kalp hastalıklarından korunmada beslenme ve yaşam tarzının belirleyici faktörler olduğunu söyleyen Koçaş, özellikle sigara kullanımının, yüksek tansiyonun ve hareketsiz yaşamın kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesiyle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.
Son Dakika › Sağlık › Cüneyt Koçaş: Yaşam tarzımız, kalbimizi ekstra zorlayarak kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?