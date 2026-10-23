Dalaman\'daki ekipler sera üreticilerine E-Reçete ve pestisit kalıntı riskini anlattı

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Projesi kapsamında sera kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında üreticilerin seralarını ziyaret eden ilçe müdürlüğü teknik personelleri, hastalık ve zararlıların takibini yaparak üreticilere kültürel mücadele yöntemleri, bitki besleme ve sera bakım uygulamaları hakkında teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışmalarda ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanılması, pestisit kalıntısı riskinin önlenmesi, hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması ve E-Reçete uygulamasının işleyişi konularında üreticilere bilgi verildi.

Bitki sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.