Prof. Dr. Talip Asil: Demans hafızayı siler, sevgiyi değil! - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Talip Asil: Demans hafızayı siler, sevgiyi değil!

Prof. Dr. Talip Asil: Demans hafızayı siler, sevgiyi değil!

Prof. Dr. Talip Asil, demans hastası yakınlara karşı sabır, anlayış ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. "Demans hafızayı silebilir ama sevgiyi asla" diyen Asil, tanıdık seslerin, dokunuşların ve anıların iyileştirici gücüne dikkat çekti.

02.04.2025 10:45  Güncelleme: 10:50
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Talip Asil, demans hastası ebeveynleri olan bireylere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Asil, "Hafıza sorunu yaşayan bireyler tanıdıkları yüzleri çıkaramayabilir, zaman kavramını karıştırabilir ya da kendilerini dışlanmış hissedebilir. Bu nedenle aile bireylerinin sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Gerçekliği zorlamayın, onların dünyasına eşlik edin

Demans hastalarının geçmiş ve bugünü karıştırabileceğini hatırlatan Asil, "Çocuklarını başka biriyle karıştırmaları sık rastlanan bir durumdur. Bu gibi anlarda düzeltici olmak yerine, onların algısını nazikçe kabul etmek gerekir. Direnmek değil, eşlik etmek iyileştiricidir" dedi.

Sade konuşun, güven verin

Demans hastalarıyla iletişimde kullanılan dilin önemine de değinen Prof. Dr. Asil, "Yavaş, sade ve duygu yüklü bir iletişim, hastada güven duygusunu artırır. Birlikte kahve içmek, eski fotoğraflara bakmak ya da tanıdık bir müzik dinlemek, kişinin kendini güvende hissetmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

Demans hastasıyla iletişimin 3 temeli

Demansın sadece bireyi değil, aile dinamiğini de etkilediğini vurgulayan Asil, "Çocuklar, torunlar, kardeşler... Herkesin aynı empati ve bilgi düzeyiyle yaklaşması gerekir. Bu farkındalık, kırgınlıkları ve yanlış anlamaları önler. Sabır, anlayış ve sevgi bu sürecin temelidir" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Talip Asil, demans hastası yakınları olan dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı: "Gerçeklik çatışmalarından kaçının.Yavaş, net ve sevgi dolu bir dille konuşun. Göz teması kurun. Kalabalık ve yüksek sesli ortamlardan uzak tutun. Ziyaretleri kısa ve sakin geçirin.Geçmişten tanıdık müzikler veya objelerle bağ kurmaya çalışın"

Zihin unutur, kalp hatırlar!

Prof. Dr. Talip Asil, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Demans bir hafıza hastalığıdır ama kalp unutmaz. Ebeveyniniz sizi ismen hatırlamasa da sesinizdeki sıcaklığı, ellerinizin dokunuşunu, sabrınızı ve ilginizi hisseder.

Demans, Demans, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Talip Asil: Demans hafızayı siler, sevgiyi değil! - Son Dakika

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