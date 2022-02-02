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Dermatolog Hügül, çalışmalarını Paris'te anlatacak - Son Dakika

Dermatolog Hügül, çalışmalarını Paris'te anlatacak

02.02.2022 14:22
Dermatolog Hügül, çalışmalarını Paris'te anlatacak

Uluslararası Dünya Estetik Kongresinde (Paris IMCAS) dermatoloji alanındaki bilimsel çalışmalarını ve uygulamalarını sunacak olan uzman doktor Hüray Hügül, 6 uzman panelistten biri olarak Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.

Uluslararası Dünya Estetik Kongresinde (Paris IMCAS) dermatoloji alanındaki bilimsel çalışmalarını ve uygulamalarını sunacak olan uzman doktor Hüray Hügül, 6 uzman panelistten biri olarak Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.

Avrasya Multidisipliner Dermatoveneroloji Kongresinin genel sekreteri Hügül, AA muhabirine, 21 yıldır dermatoloji alanında bilimsel çalışmalar yürüttüğünü, kliniğinde önemli uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki birçok kongreye eğitmen olarak katıldığını, bazı üniversitelerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Hügül, "Türkiye sağlıkta özellikle estetik alanında ameliyatsız yöntemlerde Avrupa'dan çok ileride. Dünyada en zor tıp eğitimi Türkiye'de. Gerçekten iyi doktorlarımız var. Tüm dünyadan Türkiye'ye geliyorlar." diye konuştu.

Antalya'nın sağlık turizminde başı çektiğine dikkati çeken Hügül, Türk hastaların yanı sıra yabancı hastaların da akın akın Türkiye'ye geldiğini vurguladı.

Sadece estetik için değil, dermatolojik tedaviler için çok tercih edildiğini vurgulayan Hügül, "Kendi ülkelerinde, hem doktora ulaşmak zor hem de Türkiye'deki doktor tecrübesi ve uygulanan yöntemler yok." dedi.

İnsanlar genç kalmak istediği için yeni yöntemler geliştirdiklerini belirten Hügül, "Geliştirdiğimiz yöntemler dünyada kabul görüyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından patent alan uygulamalarımız var. IMCAS'a bilimsel çalışmalarımızı gönderdik. Bilimsel komiteden geçerek, kabul edildi, bizi kongreye davet ettiler. Dünya estetik kongresinde Türkiye adına dermatoloji alanındaki gelişmeleri anlatacağım." diye konuştu.

Kongrenin 3-5 Haziran'da Paris'te düzenleneceğini ifade eden Hügül, IMCAS'a Fransa, Almanya, Rusya, Amerika, Hollanda ve Türkiye'den ekspert olarak tanımlanan 6 uzman panelistin katılacağını belirtti.

Yuvarlak masa toplantısında ameliyatsız yöntemlerle yüz germeyi tartışacaklarını vurgulayan Hügül, "Ameliyatsız yüz germede kalıcı askılar, emilebilir askılar, dolgularla ya da çeşitli yöntemlerle lazerler, cihazlar yardımıyla yüzü gençleştirebiliyoruz. Artık ameliyatsız birçok şeyi yapabiliyoruz. Bu konulardaki tecrübemizi paylaşacağız. Çalışmalarımızı bilimsel dergilerde yayınlandı." dedi.

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Türkiye, Avrasya, Estetik, Paris, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Dermatolog Hügül, çalışmalarını Paris'te anlatacak - Son Dakika


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