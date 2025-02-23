Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti - Son Dakika
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Sağlık

Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile sağlık hizmetlerinde uygulanacak katılım payı ücretlerinde değişikliğe gidildi. Yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz ay değiştirilen ücretlere yönelik tepkinin ardından bazı sağlık uygulamalarında indirime gidildi.

23.02.2025 08:03  Güncelleme: 08:16
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Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarlarındaki bir ay önce değişiklik yapılmıştı, eşgüdüm için ekleme yapıldı ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,"Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek" denildi.

KATILIM PAYI TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları yeniden belirlendi.

  • Buna göre;Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak
  • İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL
  • Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 20 TL
  • Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde20 TL
  • Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde 20 TL
  • Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL
  • Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL
  • İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL katkı payı alınacak

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek. Bu Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzerebu geceden itibaren yürürlüğe girecek ve Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecek.

Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Ekonomi, Hastane, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zafer Gök:
    Büyük gösterip daha aza cekince millet ses etmiyor herşeyleri planlı 20 7 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    İlk defa 20 TL'nin geçtiği yerler gördüm 1 ekmek parası yakında ekmekte alamiyacagiz tedavülden bile kalkacağını düşünurken 20 TL'ye can vermişler ?? 22 5 Yanıtla
  • Necdet:
    bırakın katkı payını onu bunu insanlara bir gün sonraya randevu verin sorunlarını hemen çözün. 20 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Hani troller sağlık ucretsizdi, eskiden cenazelerinizi bile olamıyordunuz 5 5 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    kasa boşaldıkça bin garibanın ensesine nasılsa çeker 3 1 Yanıtla
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