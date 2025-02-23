Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Sağlık

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarlarındaki bir ay önce değişiklik yapılmıştı, eşgüdüm için ekleme yapıldı ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,"Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek" denildi.

KATILIM PAYI TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre;Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 20 TL

Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde20 TL

Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL katkı payı alınacak

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve %50 oranında azaltılarak tahsil edilecek. Bu Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzerebu geceden itibaren yürürlüğe girecek ve Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecek.