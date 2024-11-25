Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Bir devlet hastanesinde çekildiği belirten görüntülerde, bir kedinin dışkısını hastanenin ortasına yaptığı görülüyor.
Görüntülerin hangi hastaneye ait olduğu belirtilmezken; konuya ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu görüntülere"Bari hastanelere hayvan almayın" , "Kedileri çok severim, gördüğüm yerde sevip beslerim ama haklısınız" , "Kedi yaptığına utanıyor, onu içerde tutanlar utanmıyor" , "Tamam hepimiz hayvan seviyoruz da, gireceği yer var girmeyeceği yer var" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Sağlık › Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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