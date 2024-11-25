Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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Sağlık

Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü

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Bir devlet hastanesinde çekildiği belirtilen ve bir kedinin hastaneye dışkısını yaptığı görülen görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

25.11.2024 16:55
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Bir devlet hastanesinde çekildiği belirten görüntülerde, bir kedinin dışkısını hastanenin ortasına yaptığı görülüyor.

HANGİ HASTANE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Görüntülerin hangi hastaneye ait olduğu belirtilmezken; konuya ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu görüntülere"Bari hastanelere hayvan almayın" , "Kedileri çok severim, gördüğüm yerde sevip beslerim ama haklısınız" , "Kedi yaptığına utanıyor, onu içerde tutanlar utanmıyor" , "Tamam hepimiz hayvan seviyoruz da, gireceği yer var girmeyeceği yer var" yorumları yapıldı.

Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü

Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat:
    kedi severler ağzı ile temizlesin orayı.!!! 55 22 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Murat K tur at senden temiz o hayvan 23 24 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Boş konuşmayın.. Belli ki hayvan soğuktan korunmak için içeri girmiş ve çıkamamış hiç bir kedi kum veya toprak olmayan bir yere tuvaletini yapmaz mecbur kaldığı için yapmıştır. Sokakta ki kedi bile tuvaletini yapar yapmaz patileriyle üstünü kapatır. Allah akıl verdiği halde insan oğlu gibi duvar dibine ağaç dibine araba lastiğine pislemez 32 4 Yanıtla
  • Atilla levent:
    yalan haber vermeyin teyit etmeden 17 1 Yanıtla
  • Rumeysa Aktaş:
    Her gün bunun 2 katı mide bulandıran haberler görüyoruz gerçekten en mide bulandırıcısı bu mu? 14 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    kedi seven bir hastane sonuçta hayvanlara özgürlük diye diye yirtinan çok 7 7 Yanıtla
  • Rumeysa Aktaş:
    Daha dün 8 kişilik aile katledildi o mide bulandırıcı değil bu mu mide bulandırıcı gerçekten?? 11 2 Yanıtla
  • yavuz d:
    saglik ocak lari dolu boyle,birseyde soyleyemiyorsun ozgurluk edebiyatina basliyorlar ayrica tazmanya madem temiz yiyebilirsiniz en azin kamu hizmetinde bulunmus olursunuz 1 2 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Sahibi yandas degilse guguklu saatim, hepsi onlarda cunku. E malum peskes cekiyor hukumetimiz. Her bakanin hastanesi var, emine hanimin hastanesi var 0 2 Yanıtla
  • okan:
    Salın dokunmayın şimdi kediciler sıçacak tabi diyecek işte insanla hayvan arasındaki fark bu kim neyi yapacağını biliyor. Kedilerine toplayın 0 1 Yanıtla
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