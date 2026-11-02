Dinççağ, Türkiye'nin diyabet ve obezitede Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi - Son Dakika
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Dinççağ, Türkiye'nin diyabet ve obezitede Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi

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Dinççağ, Türkiye\'nin diyabet ve obezitede Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi
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Samsun Diyabet Derneği, 36 yıldır sürdürdüğü diyabetle mücadele ve farkındalık çalışmalarına yeni yönetimle devam edecek. Geçici Başkan Dr. M. Emin Dinççağ, Türkiye'nin Avrupa'da diyabet ve obezite şampiyonu olduğunu, Samsun'da yaklaşık 150 bin diyabet hastası bulunduğunu söyledi.

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında diyabet ve obezite şampiyonu olduğunu, ülkedeki 100 kişiden 66'sının ise olması gereken kilonun üzerinde bulunduğunu söyledi.

Samsun Diyabet Derneği, 36 yıldır sürdürdüğü diyabetle mücadele ve farkındalık çalışmalarına yeni yönetim kadrosuyla devam ediyor. Geçici Başkan Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ yönetimindeki dernek, yeni dönemde diyabet konusunda farkındalık oluşturma, hastalıkların önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek. Derneğin yeni yönetim kurulunda Hatice Sabiha Yumlu, Dr. Gönül Dinççağ, Nur Yüksel Tilki, Fuat Dilek, Yavuz Yalçın ve Dr. Fatih Yılmaz yer aldı.

Diyabet ve obezitenin önemli halk sağlığı sorunları arasında bulunduğunu belirten Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, Samsun'da yaklaşık 150 bin diyabet hastası olduğunu söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 14'ünün diyabet hastası olduğunu ifade eden Dinççağ, Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nde bu oranın daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında diyabet ve obezite oranları bakımından üst sıralarda bulunduğunu belirten Dinççağ, "Türkiye, Avrupa'da diyabet ve obezite şampiyonu. Ülkede her 100 kişiden 21,8'i obez. Kadınlarda bu oran daha fazla. Her 100 kişiden 66'sı ise olması gereken kilonun üzerinde. Yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme, diyabetin artmasında önemli etkenler arasında yer alıyor" dedi.

Obezite birçok hastalığı tetikliyor

Fazla kilonun ilerleyen süreçte tip 2 diyabet, uyku apnesi ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydeden Dinççağ, obezitenin ruhsal sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Obeziteyle mücadelenin yalnızca bakanlıkların çalışmalarıyla başarılamayacağını dile getiren Dinççağ, toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Günümüzde çocukların ve yetişkinlerin daha fazla fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi gerektiğini belirten Dinççağ, fruktoz bazlı şeker tüketiminin de obezite açısından önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti. Dinççağ, diyabet ve obeziteyle mücadelede toplumsal projelerin ve ortak çalışmaların önemine işaret etti.

36 yıllık farkındalık çalışması sürecek

Samsun'da 36 yıldır diyabet farkındalığını artırmak için çalıştıklarını belirten Dinççağ, yürütülen faaliyetler sayesinde kentin diyabet bilinci en yüksek iller arasında yer aldığını söyledi. Derneğin diyabeti önlemeye yönelik çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceğini kaydeden Dinççağ, geçici yönetimin ardından 6 ay sonra gerçekleştirilecek seçimle derneğin yönetim ve diğer organlarının belirleneceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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