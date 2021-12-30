Diyaliz hastalarının yeni yıldan beklentisi "organ nakli" - Son Dakika

Samsun'da böbrek yetmezliği nedeniyle organ bağışı bekleyen ve kamu hastanelerinin hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören böbrek hastaları için erken yeni yıl kutlaması yapıldı.

Samsun Sağlık Müdürlüğünün 1135 hastanın yeni yıla umutla girmesi için hazırladığı kutlama programında, hastanelerin hemodiyaliz üniteleri balonlarla süslenirken tedavi gören hastalara hediyeler dağıtıldı.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'ndeki hastaların erken yeni yıl kutlamasına katılan ve hastalarla birlikte yaş pasta kesen Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Umuduma Ses Ver Projesi" ve organ bağışı bekleyen hastaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Diyaliz hastalarının daha iyi şartlarda tedavilerini sürdürmeleri için gerekli planlamaları yapmaya çalıştıklarını anlatan Oruç, "Bu zorlu süreçte neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini en yakından bizler görüyoruz. Diyaliz merkezi çalışanlarımız adeta onların aileleri oluyorlar, dertleriyle dertlenip acılarıyla üzülüyorlar. Hastalarımızın bize bu süreçte en çok ilettikleri konu her zaman organ bağışı konusu oluyor. 'Ne zaman organ hakkımız çıkacak, neler yapabiliriz?, Bizim yaşımız var ama genç kardeşlerimiz keşke bu hakka daha erken sahip olsa...' gibi isteklerini hep dile getiriyorlar." dedi.

"Bu merkezimizde 10 yıldır organ nakli bekleyen hastalarımız var"

Diyaliz hastalarının tek umudunun organ bağışı olduğunun altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Biz de artık ailemiz olarak gördüğümüz bu hastalarımızın dileklerini duyurmak istedik. 'Umuduma Ses Ver; Organlarını Bağışla, Hediye Bırak Hayata' sloganıyla başlattığımız proje ile diyaliz hastalarımızın sesini tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Onlar sadece Samsun'da diyaliz alan 1135 hastamızın değil, Türkiye'deki sayısı 80 bini bulan tüm diyaliz hastalarımızın sesi olacaklar. Yeni bir yıla gireceğimiz şu günlerde, bu çağrının daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Onların tüm vatandaşlarımızdan tek isteği var. Yeni yıla yeni bir umutla, yeni bir hayatla girmek için organ nakli şansına kavuşmak. Bu merkezimizde 10 yıldır organ nakli bekleyen hastalarımız var. Yeni bebeği olacak, hayatını bebeğiyle sağlıklı bir şekilde sürdürmek isteyen baba adayımız ya da oğluyla birlikte diyalize girip, kendinin değil oğlunun organ nakli olmasını isteyen annelerimiz var."

Oğlu ile beraber 13 aydır diyalize giren 72 yaşındaki Zübeyde Aytürk, "Oğlumla aynı kaderi paylaşıyoruz. Tabii ki o daha bir genç, benden daha önemli. Nakil bir kader değil ki bir anda olsun. Çok başvurduk. Organ bağışı olmadan nakil olmuyor. Benim için organ bağışı artık olmaz, yaşım var. Ama çocuğum için istiyorum. Yaşı genç, kendi çocuklarıyla sağlıklı bir hayatı olsun istiyorum. Yeni yıldan beklentim, ona bir organ bağışı çıkması." diye konuştu.

Kendisinin 11 yıldır annesinin ise 13 aydır diyaliz hastası olduğunu belirten 46 yaşındaki Recep Aytürk ise, "Ben uzun yıllardır tedavi görüyorum. Annem de benimle beraber buraya gelip gidiyordu, 13 ay önce onda da böbrek yetmezliği başladı. Şimdi birlikte diyalize giriyoruz, yeni yılda inşallah organ bağışı sayesinde nakil olursak sağlımıza kavuşmak istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Mustafa Debiç (69) de 9 senedir diyaliz hastası olduğuna işaret ederek, "Kız kardeşim 10 yıllık diyaliz hastası. Yedi kardeşimizin 6'sı diyaliz hastası. En ufak kardeşimiz vefat etti. Bizim beklentimiz artık kendimiz için değil. Böbreklerimiz bitmiş, idare ediyoruz kendimizi, bizim yaşımız geçti ama gençlerimizin organ bağışına ihtiyacı var. Onlar için bağış yapılması lazım. Gençlerimizin yaşama kavuşması için bu lazım. Bizim yaşımız geçti. Bundan sonra bizim böbrek nakline ihtiyacımız yok." diye konuştu.