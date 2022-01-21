Diyarbakır'da hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Çermik ilçesinde jandarma, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadının askeri helikopterle hastaneye ulaşmasını sağladı.

İlçede yaşayan 37 haftalık hamile Nailenur Rüya Kayabaşı ile 16 yaşındaki Fatma Arslan'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan ilçeye iniş yaptı.

Kayabaşı ve Arslan, jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alındı.

Bu sırada bir jandarma personeli, hamile kadına üşümemesi için kendi montunu verirken, 112 Acil Sağlık personeli de çocuğa kabanını giydirdi.

Hamile kadın ve Fatma Arslan, helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.