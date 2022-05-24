"Diyet sırasında çok sık tartılmayın" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

"Diyet sırasında çok sık tartılmayın" uyarısı

24.05.2022 13:27
"Diyet sırasında çok sık tartılmayın" uyarısı

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Branşı'ndan Diyetisyen Sena Çelik, diyet yapanların haftada 1 ya da 10 günde bir kez tartılması gerektiğini belirterek, "Doğru tartı alımı;

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Branşı'ndan Diyetisyen Sena Çelik, diyet yapanların haftada 1 ya da 10 günde bir kez tartılması gerektiğini belirterek, "Doğru tartı alımı; aç karnına, haftanın aynı gününde, aynı saatlerde, tuvalet sonrasında, ince kıyafetlerle düz bir zeminde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, tartılırken dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

Çelik, diyet sürecinde en büyük motivasyon kaynağının genellikle tartıdaki sayı olduğunu, buna göre kişinin kendisini başarılı ya da başarısız olarak değerlendirdiğini ancak tartıdaki değeri, uygulanan beslenme programının dışında etkileyen birçok faktör olduğunu aktardı.

Çelik, "Kilonuz sadece yağ hücrelerinden ibaret değildir. Vücut kompozisyonu; yağ, kas, su, mineraller ve kemik yoğunluğundan oluşmaktadır. Kilonuzu değerlendirirken bu etmenleri göz önünde bulundurmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Vücuttaki ödem tartıya pozitif yansır"

Seyahat, yetersiz su içmek, uykusuzluk, hareketin azalması, stres, antibiyotik kullanımı, alkol tüketimi, kabızlık ve yoğun egzersiz yapmak gibi faktörlerin vücutta su tutulumuna (ödem) neden olabileceğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Vücuttaki su artışı tartıya pozitif yönde yansımaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle tartıdaki dalgalanmalar, hedeflenen ağırlık değişimlerini yakalamanıza engel olabilir. Tartıyı etkileyen faktörler kadar ölçüm alınan zaman ve tartı sıklığı bizim için çok önemli. Ölçüm sıklığının artması motivasyon kaybına ve tartı stresine neden olabilir. İlk kuralımız çok sık tartılmamak. Haftada 1 ya da 10 günde bir kez tartılabilirsiniz."

"Aç karnına ve haftanın aynı gününde tartılmak gerekiyor"

Diyetisyen Sena Çelik, doğru sonuçlar alabilmek için ne zaman tartılabileceğine ilişkin, "Doğru tartı alımı; aç karnına, haftanın aynı gününde, aynı saatlerde, tuvalet sonrasında, ince kıyafetlerle düz bir zeminde olmalıdır. Bu yüzden tartıda görülen rakam istenildiği gibi değilse tartıyı etkileyen faktörler sorgulanmalı, doğru tartım yapıldığından emin olunmalı ve uzun vadedeki değişimlerin gerçeği yansıttığı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, tartıdaki sayının diyet sürecini etkilemekle birlikte motivasyon kaybına neden olması halinde tartı ölçümü yerine mezura ile bel, kalça, basen, bacak gibi bölgelerin ölçümünün yapılabileceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Ergenlik döneminde uygulanan yanlış diyet sorunlara yol açıyor Ergenlik döneminde uygulanan yanlış diyet sorunlara yol açıyor
Kaynak: AA

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Sena Çelik, Diyetisyen, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Diyet sırasında çok sık tartılmayın' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: "Diyet sırasında çok sık tartılmayın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement