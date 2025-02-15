Prof. Dr. Osman Tecimel, eklem sıvısının kaybolmadığını ancak kıkırdağın zarar görebileceğini belirtti. Eklem içi enjeksiyonların her zaman güvenli olmadığını vurgulayan Tecimel, sağlıklı beslenme ve bilinçli sporun önemine dikkat çekti.
Tecimel, "Eklemlerimizde sıvı hiçbir zaman kaybolmuyor" diyerek eklem sıvısının önemine değindi. Kireçlenmenin, eklem içi sıvının azalmadığı ancak kıkırdağın yıprandığı bir durum olduğunu ifade etti.
"Kıkırdak vücutta bozulduğu zaman yerine yenisi gelmiyor" diyen Tecimel, eklem içi enjeksiyonlarla hasarı tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti.
Tecimel, "Eklem içine enjeksiyon yapmak her zaman güvenli ve masum bir şey değil" diyerek hastaların bilinçsiz tedavilerden kaçınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Diz kıkırdağı elmastan bile daha güçlü bir yapıya sahip" sözleriyle kıkırdağın dayanıklılığına dikkat çekti.
Son Dakika › Sağlık › Diz Kıkırdağı Elmastan Daha Güçlü Bir Yapıya Sahip - Son Dakika
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