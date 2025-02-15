Diz Kıkırdağı Elmastan Daha Güçlü Bir Yapıya Sahip

Sağlık

Prof. Dr. Osman Tecimel, eklem sıvısının kaybolmadığını ancak kıkırdağın zarar görebileceğini belirtti. Eklem içi enjeksiyonların her zaman güvenli olmadığını vurgulayan Tecimel, sağlıklı beslenme ve bilinçli sporun önemine dikkat çekti.

"EKLEMLERİMİZDE SIVI HİÇBİR ZAMAN KAYBOLMUYOR"

Tecimel, "Eklemlerimizde sıvı hiçbir zaman kaybolmuyor" diyerek eklem sıvısının önemine değindi. Kireçlenmenin, eklem içi sıvının azalmadığı ancak kıkırdağın yıprandığı bir durum olduğunu ifade etti.

"KIKIRDAK VÜCUTTA BOZULDUĞU ZAMAN YERİNE YENİSİ GELMİYOR"

"Kıkırdak vücutta bozulduğu zaman yerine yenisi gelmiyor" diyen Tecimel, eklem içi enjeksiyonlarla hasarı tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti.

"EKLEM İÇİNE ENJEKSİYON YAPMAK HER ZAMAN GÜVENLİ MASUM BİR ŞEY DEĞİL"

Tecimel, "Eklem içine enjeksiyon yapmak her zaman güvenli ve masum bir şey değil" diyerek hastaların bilinçsiz tedavilerden kaçınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Diz kıkırdağı elmastan bile daha güçlü bir yapıya sahip" sözleriyle kıkırdağın dayanıklılığına dikkat çekti.