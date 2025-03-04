DMD Hastası Emre\'nin Tedavisi İçin Destek Çağrısı

Sağlık

Emre Tuna Öztürk, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 7 yaşında bir çocuk. Henüz dört yaşındayken yapılan kan tahlili sonucu ailesi, onun bu genetik kas hastalığıyla yaşamak zorunda olduğunu öğrendi. O günden bu yana yoğun fizik tedavi alıyor. Ancak şimdi, onun sağlığına kavuşabilmesi için kritik bir tedaviye ihtiyacı var.

Amerika'da bulunan Elevidys gen tedavisi, Emre'nin yaşam kalitesini artırabilecek en önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Fakat bu tedavinin maliyeti şu an Dubai de yaklaşık 3 milyon Dolar. Ailesi, tedavi için gereken miktarı toplayabilmek adına valilik onaylı bağış kampanyası başlattı.

Emre, tedavi olmak istediğini belirterek, "Ailem bu konuda bana destek oluyor ama tedavi masraflarının toplanıp toplanamayacağı belli değil. Ailem her gün bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Destekler geldikçe mutlu oluyoruz." diyor. Henüz 7 yaşında olmasına rağmen, ailesinin yaşadığı zorlu süreci fark ediyor ve onların çabalarının boşa gitmemesi için yardım bekliyor.

Emre'nin babası, bu süreçte toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Toplanacak meblağ az değil, ancak ülkemizde iyi yürekli insanların varlığına inanıyoruz. Herkes yardım etmek istiyor ama herkesin bütçesi yok maalesef yardım edecek kadar. Bize karınca kararınca destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle maddi imkanı olan kişilerin bu konuda desteğini talep ediyoruz." dedi.

Valilik onaylı bağış kampanyası ile Emre'nin sağlığına kavuşması için destek olmak mümkün. Bağış Kodumuz: 34.2024.2393. Yapılan her bağış, Emre'nin tedavi yolculuğunda ona umut olacak. Emre Tuna için bağış yapmak isteyenler, valilik onaylı hesaplar üzerinden güvenli bir şekilde katkıda bulunabilirler.